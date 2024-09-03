3 Eylül Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
3 Eylül Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 3 Eylül Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar, adalet nöbetine devam ediyor. Şenyaşar'ın 'Adalet' pankartı önünde nöbet tuttuğu anları polisiye romanlarıyla tanınan Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından paylaştı.
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14 gün önce kaybolan ve hala kendisinden bir ize rastlanmayan Narin'le ilgili arama çalışmaları sürüyor. Amca S.G.'nin tutuklanmasının ardından yayın yapan gazeteci Özlem Gürses, amcanın arabasında Narin'le eşleşen DNA örnekleriyle ilgili önemli iddialarda bulundu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, eylül ayında sigaraya yeni bir zam daha gelebileceğini duyurdu. Dündar, TELE1’e yaptığı açıklamada, “Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçla yaptığı yemin konuşulmaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “göz bebeğimiz TSK’ya zarar vermek isteyenler” var derken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise “ikinci yemin” hadisesinin takipçisi olacaklarını söyledi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan sekiz yaşındaki Narin Güran, Kuran kursundan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kızın kaybolduğunu fark eden aile, durumu yetkililere bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı. Bugün küçük Narin'in kaybolmasının üzerinden tam 14 gün geçti. Peki bu süreçte neler yaşandı?
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Kocaeli’nde belediyenin toplu taşıma araçlarındaki ekranlar hacklenmiş ve "Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var" ifadeleri yazılmıştı. Olayla ilgili Diyarbakır’da gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Diyarbakır'da Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarında 14'üncü güne girildi. Diyarbakır’daki özel ekip, Ankara’dan gelen özel ekiple birleşip koordineli bir aramaya koyulurken, mahalle ve çevresinde 8. kapsamlı arama da yapıldı ancak sonuç alınamadı.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, İzmir’de sivil kıyafetli bir ABD askerine çuval giydirmiş ve görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Olaya karışan ve gözaltına alınan 15 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ehliyetsiz olarak kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan ve kazadan sonra annesi Eylem Tok ile ABD’ye kaçan Timur Cihantimur’un avukatları, kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin yüzde 75 kusurlu olduğuna dair bilirkişi raporu aldı.
CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, eski başkan Enver Yılmaz döneminde lise mezunu olan 61 akrabasını müdür olarak belediyede işe aldığını açıkladı. Beşikçioğlu, usülsüz şekilde işe alınanların sayısının artabileceğini de ifade etti.
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Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yemin töreni ile tartışılan teğmenlere destek verdi. Cübbeli Ahmet, teğmenlerin eğitimi sırasında tarikat baskısı ile ezildiklerini ve mezuniyet töreninde “iyi niyetli olarak” böyle bir yemin ettiklerini düşündüğünü söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında verilen siyasi yasak kararının istinaf mahkemesinden geri döneceğini düşündüğünü söyledi. İmamoğlu, mahkemenin kararı onaylaması halinde ise milletin ayağa kalkacağını ve hükümetin Yargıtay kararını göremeceğini ifade etti.
Paris’te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları’nda kadınlar 400 metre T20 sınıfında finalede yarışan Aysel Önder, 55.23'lük derecesiyle yarışı ikinci sırada biterek gümüş madalya aldı.
AFAD, Akdeniz’de Kıbrıs Adası açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak paylaştı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) bugün düzenlenen mezuniyet törenine protestolar damga vurdu. Okulun yeni rektörü Ahmet Yozgatlıgil konuşma yaptığı sırada ıslıklarla protesto edildi ve alanda bulunanlar rektöre sırtını döndü. Bölüm birincilerinden Ali Yıldız isimli öğrencinin yaptığı konuşma ise beğeni topladı.
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