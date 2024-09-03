İzmir’de ABD Askerine Çuval Giydirmişlerdi: 10 Kişi Tutuklandı
İzmir’de ABD Askerine Çuval Giydirmişlerdi: 10 Kişi Tutuklandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir’de bir grup TGB üyesi, İzmir’e gelen ABD savaş gemisinde görevli bir askere çarşıda gezerken çuval giydirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 15 zanlı, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın