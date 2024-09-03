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İzmir’de ABD Askerine Çuval Giydirmişlerdi: 10 Kişi Tutuklandı

İzmir’de ABD Askerine Çuval Giydirmişlerdi: 10 Kişi Tutuklandı

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.09.2024 - 19:08

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, İzmir’de sivil kıyafetli bir ABD askerine çuval giydirmiş ve görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Olaya karışan ve gözaltına alınan 15 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İzmir’de bir grup TGB üyesi, İzmir’e gelen ABD savaş gemisinde görevli bir askere çarşıda gezerken çuval giydirmişti.

İzmir’de bir grup TGB üyesi, İzmir’e gelen ABD savaş gemisinde görevli bir askere çarşıda gezerken çuval giydirmişti.

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Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 15 zanlı, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 15 zanlı, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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