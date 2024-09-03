İzmir’de ABD Askerine Çuval Giydirmişlerdi: 10 Kişi Tutuklandı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, İzmir’de sivil kıyafetli bir ABD askerine çuval giydirmiş ve görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Olaya karışan ve gözaltına alınan 15 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.