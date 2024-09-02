İzmir'e Gelen ABD Askerlerinin Başına Çuval Geçiren 15 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir Limanı'na demirleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına, kentte vakit geçirdiği sırada bir grup tarafından çuval geçirildi. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili ABD Ankara Büyükelçiliği'nden de şu açıklama yapıldı: USS Wasp’te görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz.