İzmir'e Gelen ABD Askerlerinin Başına Çuval Geçiren 15 Kişi Gözaltına Alındı
İzmir'e Gelen ABD Askerlerinin Başına Çuval Geçiren 15 Kişi Gözaltına Alındı
İzmir Limanı'na demirleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına, kentte vakit geçirdiği sırada bir grup tarafından çuval geçirildi. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.
Konuyla ilgili ABD Ankara Büyükelçiliği'nden de şu açıklama yapıldı: USS Wasp’te görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni görüntüler de ortaya çıktı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirdi.
Çuval geçirilme anı kameralara yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alınırken, polisin başlattığı çalışma devam ediyor.
İŞTE O ANLAR...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir Valiliği, limana demirleyen ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına çuval geçirilmesiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın