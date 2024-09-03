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Kocaeli’de Otobüs Ekranlarını Hacklemişlerdi: Diyarbakır’da 1 Kişi Tutuklandı

Kocaeli’de Otobüs Ekranlarını Hacklemişlerdi: Diyarbakır’da 1 Kişi Tutuklandı

Kocaeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.09.2024 - 18:06

Kocaeli’nde belediyenin toplu taşıma araçlarındaki ekranlar hacklenmiş ve 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' ifadeleri yazılmıştı. Olayla ilgili Diyarbakır’da gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

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30 Ağustos’ta Kocaeli’nde hizmet veren resmi ve özel toplu taşıma araçlarına, "Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var" mesajı gönderildi.

30 Ağustos’ta Kocaeli’nde hizmet veren resmi ve özel toplu taşıma araçlarına, "Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var" mesajı gönderildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kentkart Firması yetkilileri ve polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde siber saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan M.K.Ş. ve A.D., 31 Ağustos'ta Diyarbakır'da yakalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kentkart Firması yetkilileri ve polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde siber saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan M.K.Ş. ve A.D., 31 Ağustos'ta Diyarbakır'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.K.Ş. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.K.Ş. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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