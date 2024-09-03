Kocaeli’de Otobüs Ekranlarını Hacklemişlerdi: Diyarbakır’da 1 Kişi Tutuklandı

Kocaeli’nde belediyenin toplu taşıma araçlarındaki ekranlar hacklenmiş ve 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' ifadeleri yazılmıştı. Olayla ilgili Diyarbakır’da gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.