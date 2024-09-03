Tekelciler Duyurdu: Eyül Ayında Bir Sigara Zammı Daha Geliyor! Sigaraya Ne Kadar Zam Gelecek?
Tekelciler Duyurdu: Eyül Ayında Bir Sigara Zammı Daha Geliyor! Sigaraya Ne Kadar Zam Gelecek?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, eylül ayında sigaraya yeni bir zam daha gelebileceğini duyurdu. Dündar, TELE1’e yaptığı açıklamada, “Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
**Kaynak: https://tele1.com.tr/tiryakilere-kotu-haber-sigaraya-bir-zam-daha-yolda-1132581/**
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Sigara fiyatlarına, temmuz ve ağustos ayında gelen zamlar sonrası yeni bir zam daha kapıda. Tele1.com.tr’den Egehan Erkün‘e konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, fiyatlara 3 ila 5 lira arasında artış yapılacağını duyurdu.
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Erol Dündar zam ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Zammı eylül ayının içinde bekliyoruz. Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz."
Sigara firmalarının zam nedeniyle esnaflara yönelik ürün kısıtlamasına gitmemesi gerektiğini belirten Dündar sözlerini şöyle noktaladı:
"Vatandaş zam geleceğini duyduğunda birkaç paket fazla almak istiyor. Arz-talep dengesi bozuluyor, esnafla vatandaş karşı karşıya geliyor. Sanki esnaf, stokçuluk yapıp ürün satmıyormuş gibi. "
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Dünya üzerinde vatandaşını bu kadar yoran başka bir HÜKÜMET var mıdır ?
Sigara kullanmayanların içmeyin o zaman kardeşim demesini anlamıyorum, ben içmesem devlet o vergiyi yine başka bir yerden alacak. Ama bu sefer sadece benim d... Devamını Gör
İçmemek lazım, bunun içinde hiç bulaşmamış olmak lazım.