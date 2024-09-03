Tekelciler Duyurdu: Eyül Ayında Bir Sigara Zammı Daha Geliyor! Sigaraya Ne Kadar Zam Gelecek?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, eylül ayında sigaraya yeni bir zam daha gelebileceğini duyurdu. Dündar, TELE1’e yaptığı açıklamada, “Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

**Kaynak: https://tele1.com.tr/tiryakilere-kotu-haber-sigaraya-bir-zam-daha-yolda-1132581/**