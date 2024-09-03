Diyarbakır'da Kaybolan Narin'i Arama Çalışmalarında Yeni Detaylar: Özel Ekipler Birleşti, Mahallede 8 Arama!

Diyarbakır'da Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarında 14'üncü güne girildi. Diyarbakır’daki özel ekip, Ankara’dan gelen özel ekiple birleşip koordineli bir aramaya koyulurken, mahalle ve çevresinde 8. kapsamlı arama da yapıldı ancak sonuç alınamadı.