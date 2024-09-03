Paralimpik Oyunları'nda Bir Madalya Daha: Aysel Önder Gümüş Madalya Aldı
Paralimpik Oyunları'nda Bir Madalya Daha: Aysel Önder Gümüş Madalya Aldı
Paris’te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları’nda kadınlar 400 metre T20 sınıfında finalede yarışan Aysel Önder, 55.23'lük derecesiyle yarışı ikinci sırada biterek gümüş madalya aldı.
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Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 400 metre T20 sınıfında final koşusu yapıldı.
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Yarı finalde 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik rekoru kıran Aysel Önder, finalde ise 55,23 saniyede parkuru tamamlayarak gümüş madalya aldı.
Altın madalyayı 55.16'lık zamanıyla Ukrayna'dan Yulia Shuliar, bronz madalyayı ise Hindistan'dan Deepthi Jeevan Ji elde etti.
Türkiye, Aysen Önder’in gümüş madalyasıyla oyunlardaki madalya sayısını 12’ye yükseltti.
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