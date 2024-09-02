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Milli Atlet Aysel Önder Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Dünya Rekoru Kırarak Finale Yükseldi!

Milli Atlet Aysel Önder Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Dünya Rekoru Kırarak Finale Yükseldi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 21:53

Paris 2024 Paralimpik Oyunları 400 metre T20'de mücadele eden Aysel Önder, dünya rekoru kırarak kürsüye çıkmaya bir adım daha yaklaştı.

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Japonya'daki Dünya Paralimpik Atletizm Şampiyonası'nda Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan, ardından "Avrupa Şampiyonu" ünvanını da kazanan Aysel Önder, hedefinin altın madalya olduğunu açıklamıştı.

Japonya'daki Dünya Paralimpik Atletizm Şampiyonası'nda Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan, ardından "Avrupa Şampiyonu" ünvanını da kazanan Aysel Önder, hedefinin altın madalya olduğunu açıklamıştı.

Önder, haziran ayında verdiği röportajda'Paris'te hedefim altın madalyayı alıp bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil etmek.'  ifadelerini kullanmıştı.

19 yaşındaki sporcumuz, eleme turunu 54.96 ile tamamlayarak dünya rekoru kırdı ve genel sıralamada lider olarak finale yükseldi!

19 yaşındaki sporcumuz, eleme turunu 54.96 ile tamamlayarak dünya rekoru kırdı ve genel sıralamada lider olarak finale yükseldi!

Final yarışı, yarın akşam saat 20.08'te başlayacak.

İşte muhteşem başarının geldiği anlar 👇

Yarış sonrası yeni dünya rekortmenimiz 👇

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Bravo. Ağlayarak izledik. 👏👏👏

Volkan Kabaalioglu

niye içim kabarıyor niye gözlerimde bir damla yaş.. ihtiyacımız bu,gurur duymak, gülümsemek, övünmek... Bunları yaşattığınız için sonsuz teşekkürler...♥️

shizuka..

Gurur duyduk Aysel, basarıların daim olsun 👏🫶