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Kerem Aktürkoğlu Portekiz Yolcusu: Milli Futbolcu Benfica'ya Transfer Oluyor!

Kerem Aktürkoğlu Portekiz Yolcusu: Milli Futbolcu Benfica'ya Transfer Oluyor!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 18:39

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katıyor. Kırmızı-beyazlı kulübün, hem sarı-kırmızılılar ile hem de Aktürkoğlu ile anlaştığı ifade edildi.

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Portekiz basınından Record, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmak üzere olduğunu yazdı.

Portekiz basınından Record, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmak üzere olduğunu yazdı.

Benfica'nın 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'la anlaşmaya çok yakın olduğu ve resmi imzaların kısa bir süre içerinde atılacağı belirtildi.

Ücret de belli oldu.

Ücret de belli oldu.

Kulüpler arasındaki transfer süreci hızla ilerlerken, konuşulan bonservisin 11 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Portekiz'e gidiyor.

Portekiz'e gidiyor.

Milli futbolcunun, bu akşam Portekiz'de olması bekleniyor.

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