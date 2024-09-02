Kerem Aktürkoğlu Portekiz Yolcusu: Milli Futbolcu Benfica'ya Transfer Oluyor!
Kerem Aktürkoğlu Portekiz Yolcusu: Milli Futbolcu Benfica'ya Transfer Oluyor!
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katıyor. Kırmızı-beyazlı kulübün, hem sarı-kırmızılılar ile hem de Aktürkoğlu ile anlaştığı ifade edildi.
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Portekiz basınından Record, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmak üzere olduğunu yazdı.
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Ücret de belli oldu.
Portekiz'e gidiyor.
Yağız Sabuncuoğlu, duyurdu 👇
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Yönetim istifa!!!!!