Galatasaray Dünyaca Ünlü Forvetle Görüşüyor: Victor Osimhen Sarı-Kırmızılı Formayı Giymeye Çok Yakın!

Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca PSG'ye transfer olmak istemiş ancak kulüpler bonservis bedelinde anlaşamamıştı. Mavi-beyazlı kulüp, futbolcunun kesin ayrılma kararı almasından sonra ise Chelsea ile ortak noktada buluşmuştu. Bu kez de Osimhen, Chelsea'ye gitmeyi kabul etmemişti. Teknik direktör Conte de eski öğrencisi Lukaku'yu transfer edip, Nijeryalı ismi kadroya yazmamıştı.