Galatasaray Dünyaca Ünlü Forvetle Görüşüyor: Victor Osimhen Sarı-Kırmızılı Formayı Giymeye Çok Yakın!
Galatasaray Dünyaca Ünlü Forvetle Görüşüyor: Victor Osimhen Sarı-Kırmızılı Formayı Giymeye Çok Yakın!
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası harekete geçti. Sarı-kırmızılar, İtalya Seri A ekibi Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e teklif yaptı. Yıldız futbolcunun bu teklifi kabul ettiği belirtildi.
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Süper Lig'deki son maçında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlanmıştı.
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Şok sakatlık sonrası sarı-kırmızılılar, Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen'e teklif götürdü.
Yıldız isim, teklifi kabul etti.
Napoli, kadro dışı bırakmıştı.
Geçen sezonki performansı.
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İcardi batsuhayi varken senelik 11milyon kira bedeli vermek salaklık.