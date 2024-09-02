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Galatasaray Dünyaca Ünlü Forvetle Görüşüyor: Victor Osimhen Sarı-Kırmızılı Formayı Giymeye Çok Yakın!

Galatasaray Dünyaca Ünlü Forvetle Görüşüyor: Victor Osimhen Sarı-Kırmızılı Formayı Giymeye Çok Yakın!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 17:41

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası harekete geçti. Sarı-kırmızılar, İtalya Seri A ekibi Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e teklif yaptı. Yıldız futbolcunun bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

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Süper Lig'deki son maçında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlanmıştı.

Süper Lig'deki son maçında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlanmıştı.

Arjantinli golcü, 5-1 biten mücadelenin 24. dakikasında yerini Batshuayi'ye bırakmıştı. Tecrübeli futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.

Şok sakatlık sonrası sarı-kırmızılılar, Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen'e teklif götürdü.

Şok sakatlık sonrası sarı-kırmızılılar, Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen'e teklif götürdü.

Galatasaray'ın 25 yaşındaki forveti kesin olarak takıma katmak istediği aktarıldı.

Yıldız isim, teklifi kabul etti.

Yıldız isim, teklifi kabul etti.

Corriere Dello Sport'un haberine göre; transferi bitirmek için İtalya'ya giden sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen'in 11 milyon euroluk maaşının tamamını ödeyerek golcü oyuncuyu bir sezon kiralık olarak kadrosuna katacak.

Napoli, kadro dışı bırakmıştı.

Napoli, kadro dışı bırakmıştı.

Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca PSG'ye transfer olmak istemiş ancak kulüpler bonservis bedelinde anlaşamamıştı. Mavi-beyazlı kulüp, futbolcunun kesin ayrılma kararı almasından sonra ise Chelsea ile ortak noktada buluşmuştu. Bu kez de Osimhen, Chelsea'ye gitmeyi kabul etmemişti. Teknik direktör Conte de eski öğrencisi Lukaku'yu transfer edip, Nijeryalı ismi kadroya yazmamıştı.

Geçen sezonki performansı.

Geçen sezonki performansı.

Napoli ile 2023-20234 sezonunda tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Osimhen, bu maçlarda 17 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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Deniz Kaplan

İcardi batsuhayi varken senelik 11milyon kira bedeli vermek salaklık.