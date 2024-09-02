Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Rakibi RFS'den Osimhen Paylaşımı!
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Rakibi RFS'den Osimhen Paylaşımı!
Fenerbahçe, Beşiktaş ile ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın rakibi RFS, sarı-kırmızılı ekibimizin yeni golcüsü Victor Osimhen'e dair paylaşımda bulundu.
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Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray'ın rakipleri geçtiğimiz günlerdeki kura çekimi ile belirlenmişti.
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RFS, en dikkat çeken takımlardan biri olmuştu.
Mavi-beyazlı kulüp, temsilcimizin yeni transferi Osimhen'i duyunca paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Twitter'dan "Dünya çapındaki yıldızlar, RFS'ye karşı oynamak için Riga'ya gelecek." denildi. 👇
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