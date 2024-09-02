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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Rakibi RFS'den Osimhen Paylaşımı!

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Rakibi RFS'den Osimhen Paylaşımı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 21:24

Fenerbahçe, Beşiktaş ile ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın rakibi RFS, sarı-kırmızılı ekibimizin yeni golcüsü Victor Osimhen'e dair paylaşımda bulundu.

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Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray'ın rakipleri geçtiğimiz günlerdeki kura çekimi ile belirlenmişti.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray'ın rakipleri geçtiğimiz günlerdeki kura çekimi ile belirlenmişti.

Sarı-kırmızılılar lig aşamasında Tottenham Hotspur, Ajax, PAOK, AZ Almaar Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg ve RFS ile eşleşmişti.

RFS, en dikkat çeken takımlardan biri olmuştu.

RFS, en dikkat çeken takımlardan biri olmuştu.

Galatasaray'a kıyasla oldukça güçsüz olan Letonya ekibinin stadyumunun sadece 1700 kişilik olması sosyal medyada futbolseverlerin diline düşmüştü.

Mavi-beyazlı kulüp, temsilcimizin yeni transferi Osimhen'i duyunca paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Mavi-beyazlı kulüp, temsilcimizin yeni transferi Osimhen'i duyunca paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Nijeryalı golcünün Letonya'ya ayak basacak olması kulübü heyecanlandırdı.

Twitter'dan "Dünya çapındaki yıldızlar, RFS'ye karşı oynamak için Riga'ya gelecek." denildi. 👇

Twitter'dan "Dünya çapındaki yıldızlar, RFS'ye karşı oynamak için Riga'ya gelecek." denildi. 👇
twitter.com
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