ODTÜ’de Protesto: Bölüm Birincisinin Beğeni Toplayan Konuşması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) bugün düzenlenen mezuniyet törenine protestolar damga vurdu. Okulun yeni rektörü Ahmet Yozgatlıgil konuşma yaptığı sırada ıslıklarla protesto edildi ve alanda bulunanlar rektöre sırtını döndü. Bölüm birincilerinden Ali Yıldız isimli öğrencinin yaptığı konuşma ise beğeni topladı.