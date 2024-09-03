ODTÜ’de Protesto: Bölüm Birincisinin Beğeni Toplayan Konuşması
ODTÜ’de Protesto: Bölüm Birincisinin Beğeni Toplayan Konuşması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) bugün düzenlenen mezuniyet törenine protestolar damga vurdu. Okulun yeni rektörü Ahmet Yozgatlıgil konuşma yaptığı sırada ıslıklarla protesto edildi ve alanda bulunanlar rektöre sırtını döndü. Bölüm birincilerinden Ali Yıldız isimli öğrencinin yaptığı konuşma ise beğeni topladı.
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Türkiye’nin en prestijli okullarından biri olan ODTÜ’de bugün düzenlenen mezuniyet töreni yürüyüşünde birbirinden ilginç pankartlar yer almıştı.
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Törene öğrencilerin protestosu da adeta damga vurdu.
Okulun yeni rektörü Ahmet Yozgatlıgil’in konuşması ıslıklarla kesildi ve öğrenciler rektöre sırtını döndü.
Rektörden sonra konuşma yapan bölüm birincilerinden Ali Yıldız’ın konuşması ise sosyal medyada beğeni topladı.
İşte Twitter’da Batu Bozkürk’ün paylaştığı görüntüler 👇
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