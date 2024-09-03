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Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Açıkladı: "Şu Ana Kadar 61 Kişi Tespit Ettik"

Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Açıkladı: "Şu Ana Kadar 61 Kişi Tespit Ettik"

Erdal Beşikçioğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.09.2024 - 20:30

CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, eski başkan Enver Yılmaz döneminde lise mezunu olan 61 akrabasını müdür olarak belediyede işe aldığını açıkladı. Beşikçioğlu, usülsüz şekilde işe alınanların sayısının artabileceğini de ifade etti.

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Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, geçtiğiz yerel seçimlerde CHP’den Etimesgut Belediyesi için aday olmuş ve oyların yüzde 56,61’ini alarak belediye başkanı seçilmişti.

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, geçtiğiz yerel seçimlerde CHP’den Etimesgut Belediyesi için aday olmuş ve oyların yüzde 56,61’ini alarak belediye başkanı seçilmişti.

Başkan Beşikçioğlu, Belediye Meclisi’nde yaptığı açıklamada, eski başkanın akrabalarının belediyede müdürlük koltuğunda oturduğunu açıkladı.

Başkan Beşikçioğlu, Belediye Meclisi’nde yaptığı açıklamada, eski başkanın akrabalarının belediyede müdürlük koltuğunda oturduğunu açıkladı.

Erdal Beşikçioğlu, liyakatsız şekilde belediyede önemli koltuklarda oturan kişilerin sözleşmelerinin sonlandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Erdal Beşikçioğlu, liyakatsız şekilde belediyede önemli koltuklarda oturan kişilerin sözleşmelerinin sonlandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İşte Erdal Beşikçioğlu’nun açıklamaları

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Bozkurt

Bu tür haberleri KPSS'ye hazırlananların okumaması için uygun bir akıllı işaret tasarlarsanız güzel olur.

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tam da bu sebepten hiç girmedim...

Turgut Güler

Vay arkadaş!!! 2010 yılında beni de ısrarla belediyeye almak istediler, sırf torpil işi diye kesin bi dille reddettim benim hakkım değil hakkı olanın girmesi... Devamını Gör

Atilla Doğan

Belediyenin veled kontenjanı olduğunu bilmiyordum. Şaşırdım buna.

zey

Bunlardan geriye dönük alınamıyor mu maaşları geri?Haksız kazanç sonuçta