Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Açıkladı: "Şu Ana Kadar 61 Kişi Tespit Ettik"
Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Açıkladı: "Şu Ana Kadar 61 Kişi Tespit Ettik"
CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, eski başkan Enver Yılmaz döneminde lise mezunu olan 61 akrabasını müdür olarak belediyede işe aldığını açıkladı. Beşikçioğlu, usülsüz şekilde işe alınanların sayısının artabileceğini de ifade etti.
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Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, geçtiğiz yerel seçimlerde CHP’den Etimesgut Belediyesi için aday olmuş ve oyların yüzde 56,61’ini alarak belediye başkanı seçilmişti.
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Başkan Beşikçioğlu, Belediye Meclisi’nde yaptığı açıklamada, eski başkanın akrabalarının belediyede müdürlük koltuğunda oturduğunu açıkladı.
Erdal Beşikçioğlu, liyakatsız şekilde belediyede önemli koltuklarda oturan kişilerin sözleşmelerinin sonlandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
İşte Erdal Beşikçioğlu’nun açıklamaları
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Bu tür haberleri KPSS'ye hazırlananların okumaması için uygun bir akıllı işaret tasarlarsanız güzel olur.
tam da bu sebepten hiç girmedim...
Vay arkadaş!!! 2010 yılında beni de ısrarla belediyeye almak istediler, sırf torpil işi diye kesin bi dille reddettim benim hakkım değil hakkı olanın girmesi... Devamını Gör
Belediyenin veled kontenjanı olduğunu bilmiyordum. Şaşırdım buna.
Bunlardan geriye dönük alınamıyor mu maaşları geri?Haksız kazanç sonuçta