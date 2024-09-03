Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Açıkladı: "Şu Ana Kadar 61 Kişi Tespit Ettik"

CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, eski başkan Enver Yılmaz döneminde lise mezunu olan 61 akrabasını müdür olarak belediyede işe aldığını açıkladı. Beşikçioğlu, usülsüz şekilde işe alınanların sayısının artabileceğini de ifade etti.