Timur Cihantimur Aklanmaya mı Çalışılıyor? Kazada Oğuz Murat Aci’nin Kusurlu Olduğuna Dair Rapor

Ehliyetsiz olarak kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan ve kazadan sonra annesi Eylem Tok ile ABD’ye kaçan Timur Cihantimur’un avukatları, kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin yüzde 75 kusurlu olduğuna dair bilirkişi raporu aldı.