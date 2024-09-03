Timur Cihantimur Aklanmaya mı Çalışılıyor? Kazada Oğuz Murat Aci’nin Kusurlu Olduğuna Dair Rapor
Timur Cihantimur Aklanmaya mı Çalışılıyor? Kazada Oğuz Murat Aci’nin Kusurlu Olduğuna Dair Rapor
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Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks aracıyla 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a oradan da vatandaşı olduğu ABD’ye kaçmıştı.
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Anne ile oğul geçtiğimiz günlerde tutuklanmış ve ABD’de ayrı ayrı yargılanmaya başlanmıştı.
Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Türkiye’de görülen davada Timur Cihantimur’un avukatlarının aldığı bilirkişi raporunda Oğuz Murat Aci yüzde 75 asli kusurlu bulundu.
İki emekli polisin imzaladığı “Özel Uzman Mütalaası Trafik Bilirkişi” raporunda, kaza sonrası düzenlenen trafik kaza tutanağı, olay yeri inceleme raporları, görgü tanıklarının beyanlarının da incelendiği öne sürülüyor ve havanın karanlık, yolun virajlı, görüş mesafesinin kısmen açık, aydınlatması bulunmayan dağ yolunda ATV’si bozulan Süleyman Keçici’nin acilen önlem alması gerektiği, ATV’lerin durduğu yere kırmızı cihazlar konulması, üzerlerine ise görünürlüklerini arttırıcı kıyafet giymeleri gerektiğini belirtiliyor.
Raporda Oğuz Aci ve arkadaşlarına ait üç adet ATV motorlarından bir tanesinin trafikte tescil kaydının olmadığı, 34 DJD 284 plakalı ATV aracının ise traktör oldu ve trafikte traktör gibi değerlendirmesi gerektiği kaydedildi.
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Raporda Oğuz Murat Acı ve arkadaşlarının trafik kazasının oluşumunda yüzde 75 oranında asli derecede kusurlu oldukları Cihantimur’un ise yüzde 25 oranında tali kusurlu olduğu öne sürüldü.
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