Eylem Tok Davası Onedio Özel Röportaj: Eylem Tok İçin Davayı Bitirelim Denmiş
Eylem Tok, İstanbul'da ölümlü bir kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur’u ABD'ye kaçırmıştı. ABD'de yakalanan anne-oğul, tutuklandı. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği davaya dair detayları, Onedio Sosyal Medya Uzmanımız İrem Nur Akgün, New York ve Kaliforniya barosuna kayıtlı Avukat Utku Galip Akçok ile değerlendirdi.
Akçok, Eylem Tok ve oğluna dair merak edilen soruları yanıtladı.
Eylem Tok ve Timur Cihantimur davasını masaya yatırdığımız Avukat Utku Galip Akçok'u tanıyalım. 👇🏻
1. "Eylem Tok ve oğlu kendilerini bilerek mi yakalattı?"
Son zamanlarda medyada, Eylem Tok'un kendilerini bilerek yakalattığı, daha hafif olan Amerika yasalarında yargılanmayı tercih ettikleri iddiası ortaya atıldı. Peki böyle bir şey mümkün mü?
'Bu dava türü, Boston'daki mahkemenin baktığı tek konu aslında 'bu kişiyi Amerika'dan Türkiye'ye gönderelim mi, göndermeyelim mi, bu suç bir kişinin Amerika'dan gönderilmesi için yeterli mi, değil mi... Türkiye ve ABD arasında iade yapılabilmesinin de bazı şartları var...'
2. "Bu dava tam olarak neyi kapsıyor?"
3. "Eylem Tok şu anda iki tane TCK maddesinin ihlalinden dolayı isteniyor."
4. "Eylem Tok için 'olayı bitirelim' denmiş ama oğlu için öyle bir dosya aktarımı görmedim."
Timur Cihantimur'un işlediği suç, her iki ülkede de cezaya tabi olduğu düşünüldüğünde, iadesi daha kolay olur mu?
'Benim okuduğum belgelerde gördüğüm üzere, Timur Cihantimur'un avukatları, kendisinin yaşadığı kötü koşulları öne sürmüşler...'
5. "Bu suçlu iade anlaşmalarında suçlunun nereli olduğunun herhangi bir önemi yok. İstediğin kadar ABD vatandaşı ol..."
6. "Reşit olmaması ona bazı konularda avantaj sağlayabilir..."
7. "Bu kadar sık yer değiştirmeleri davanın seyrini etkiler mi?"
8. "Bunlar aslında biraz özel davalar. Mahkeme 'davayı kapatıyorum' dese bile..."
'Amerika'dan suçluyu iade etme anlaşması gibi davalar aslında biraz özel davalar. Ceza davası gibi değil, istediğin kanıtı ortaya koyamıyorsun... Eğer ki Eylem Tok'a mahkeme 'mahkemeyi kapatıyorum' dese bile Türkiye Cumhuriyeti'nin ileride sunabileceği kanıtlarla, bu olay yeniden gündeme gelebilir.'
9. "Dava Amerika'da yankı uyandırdı mı?"
10. "Kamuoyu tepkisi ABD'ye ilticayı kolaylaştırır mı?"
Eylem Tok ve oğlunun Amerika'da taksiye binerken çekilen fotoğrafları, türk sosyal medyasını ayağa kaldırmıştı. Anne oğula karşı büyüyen nefret söylemleri, ikilinin ABD'ye ilticasını kolaylaştırır mı?
'Fotoğraf olsun olmasın, insanlar onların buraya geldiğini biliyor... İlticanın bazı elementleri var. Bunlardan bir tanesi de korunan bir değerinin olması lazım. Burada öyle bir değer yok... İltica için uygun olduklarını ben düşünmüyorum.'
11. "Eylem Tok'a yönelik tacizler kadın hakları çerçevesinde bir avantaj sağlar mı?"
'İlticada can tehlikenin olmasının sebebinin, o korunan değerlerden dolayı olması lazım. Arada bir bağlantı olması lazım. İnsanlar Eylem Tok'a kadın olduğu için saldırmıyorlar sonuç olarak... Eylem Tok'a karşı olan bu tavır, onun çocuğunu kaçırmasından kaynaklanıyor.'
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