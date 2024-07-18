Eylem Tok Davası Onedio Özel Röportaj: Eylem Tok İçin Davayı Bitirelim Denmiş

Son zamanlarda medyada, Eylem Tok'un kendilerini bilerek yakalattığı, daha hafif olan Amerika yasalarında yargılanmayı tercih ettikleri iddiası ortaya atıldı. Peki böyle bir şey mümkün mü?

'Bu dava türü, Boston'daki mahkemenin baktığı tek konu aslında 'bu kişiyi Amerika'dan Türkiye'ye gönderelim mi, göndermeyelim mi, bu suç bir kişinin Amerika'dan gönderilmesi için yeterli mi, değil mi... Türkiye ve ABD arasında iade yapılabilmesinin de bazı şartları var...'