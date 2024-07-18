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Eylem Tok Davası Onedio Özel Röportaj: Eylem Tok İçin Davayı Bitirelim Denmiş

Eylem Tok Davası Onedio Özel Röportaj: Eylem Tok İçin Davayı Bitirelim Denmiş

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.07.2024 - 17:22 Son Güncelleme: 18.07.2024 - 18:08

Eylem Tok, İstanbul'da ölümlü bir kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur’u ABD'ye kaçırmıştı. ABD'de yakalanan anne-oğul, tutuklandı. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği davaya dair detayları, Onedio Sosyal Medya Uzmanımız İrem Nur Akgün, New York ve Kaliforniya barosuna kayıtlı Avukat Utku Galip Akçok ile değerlendirdi. 

Akçok, Eylem Tok ve oğluna dair merak edilen soruları yanıtladı.

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Eylem Tok ve Timur Cihantimur davasını masaya yatırdığımız Avukat Utku Galip Akçok'u tanıyalım. 👇🏻

1. "Eylem Tok ve oğlu kendilerini bilerek mi yakalattı?"

Son zamanlarda medyada, Eylem Tok'un kendilerini bilerek yakalattığı, daha hafif olan Amerika yasalarında yargılanmayı tercih ettikleri iddiası ortaya atıldı. Peki böyle bir şey mümkün mü?

'Bu dava türü, Boston'daki mahkemenin baktığı tek konu aslında 'bu kişiyi Amerika'dan Türkiye'ye gönderelim mi, göndermeyelim mi, bu suç bir kişinin Amerika'dan gönderilmesi için yeterli mi, değil mi... Türkiye ve ABD arasında iade yapılabilmesinin de bazı şartları var...'

2. "Bu dava tam olarak neyi kapsıyor?"

Peki Eylem Tok ve oğlunun iadenin hemen gerçekleşmesi için engeller nedir?

'Eylem Tok açısından olay, Türkiye'ye gönderilmemesi, olayın tamamen kapanması olarak görülüyor... Oğlu açısından ise kötü koşullarda hapis yatması olarak görülüyor... Amerika'nın savcıları ise buna tamamen karşı.'

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3. "Eylem Tok şu anda iki tane TCK maddesinin ihlalinden dolayı isteniyor."

Peki Eylem Tok'un durumu nedir, neden isteniyor?

'Eylem Tok şu anda iki tane TCK maddesinin ihlalinden dolayı isteniyor. Bir tanesi suçluyu kayırma suçu, diğeri de delil karartma suçu. Amerika da bu iki suçtan dolayı Türkiye'ye gönderelim diyor. Ama burada şöyle bir detay var...'

4. "Eylem Tok için 'olayı bitirelim' denmiş ama oğlu için öyle bir dosya aktarımı görmedim."

Timur Cihantimur'un işlediği suç, her iki ülkede de cezaya tabi olduğu düşünüldüğünde, iadesi daha kolay olur mu?

'Benim okuduğum belgelerde gördüğüm üzere, Timur Cihantimur'un avukatları, kendisinin yaşadığı kötü koşulları öne sürmüşler...'

5. "Bu suçlu iade anlaşmalarında suçlunun nereli olduğunun herhangi bir önemi yok. İstediğin kadar ABD vatandaşı ol..."

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Timur Cihantimur, ABD vatandaşı, peki ABD vatandaşlığı ona bir avantaj sağlar mı?

6. "Reşit olmaması ona bazı konularda avantaj sağlayabilir..."

'Reşit olmamasının ona 'gizlilik, daha farklı muamele' gibi konularda avantajı olabilir. Amerika'da yaşı küçük olanları koruyan birçok federal ve eyalet kanunları var... Avukatları da başta mahkemenin kapalı olmasını talep etmiş ancak hakim reddetmiş. Biz de bu sayede belgelere ulaşabiliyoruz...'

7. "Bu kadar sık yer değiştirmeleri davanın seyrini etkiler mi?"

'Amerika haritasını ayırmışsın gibi düşün, o bölgeler federal mahkeme bölgesi olarak geçiyor. Her mahkeme bölgesi farklı kararlar verebiliyor... Belki 'suçluyu geri iade etme' konusunda Boston'ın bulunduğu bölge daha avantajlı olabilir...'

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8. "Bunlar aslında biraz özel davalar. Mahkeme 'davayı kapatıyorum' dese bile..."

'Amerika'dan suçluyu iade etme anlaşması gibi davalar aslında biraz özel davalar. Ceza davası gibi değil, istediğin kanıtı ortaya koyamıyorsun... Eğer ki Eylem Tok'a mahkeme 'mahkemeyi kapatıyorum' dese bile Türkiye Cumhuriyeti'nin ileride sunabileceği kanıtlarla, bu olay yeniden gündeme gelebilir.'

9. "Dava Amerika'da yankı uyandırdı mı?"

10. "Kamuoyu tepkisi ABD'ye ilticayı kolaylaştırır mı?"

Eylem Tok ve oğlunun Amerika'da taksiye binerken çekilen fotoğrafları, türk sosyal medyasını ayağa kaldırmıştı. Anne oğula karşı büyüyen nefret söylemleri, ikilinin ABD'ye ilticasını kolaylaştırır mı?

'Fotoğraf olsun olmasın, insanlar onların buraya geldiğini biliyor... İlticanın bazı elementleri var. Bunlardan bir tanesi de korunan bir değerinin olması lazım. Burada öyle bir değer yok... İltica için uygun olduklarını ben düşünmüyorum.'

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11. "Eylem Tok'a yönelik tacizler kadın hakları çerçevesinde bir avantaj sağlar mı?"

'İlticada can tehlikenin olmasının sebebinin, o korunan değerlerden dolayı olması lazım. Arada bir bağlantı olması lazım. İnsanlar Eylem Tok'a kadın olduğu için saldırmıyorlar sonuç olarak... Eylem Tok'a karşı olan bu tavır, onun çocuğunu kaçırmasından kaynaklanıyor.'

Davadaki tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Sonraki röportajlar için web sayfamızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın!

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