Ekrem İmamoğlu’ndan Hükümete Gözdağı: “Bu Millet Ayağa Kalkar”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında verilen siyasi yasak kararının istinaf mahkemesinden geri döneceğini düşündüğünü söyledi. İmamoğlu, mahkemenin kararı onaylaması halinde ise milletin ayağa kalkacağını ve hükümetin Yargıtay kararını göremeceğini ifade etti.