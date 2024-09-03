Ekrem İmamoğlu’ndan Hükümete Gözdağı: “Bu Millet Ayağa Kalkar”
Ekrem İmamoğlu’ndan Hükümete Gözdağı: “Bu Millet Ayağa Kalkar”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında verilen siyasi yasak kararının istinaf mahkemesinden geri döneceğini düşündüğünü söyledi. İmamoğlu, mahkemenin kararı onaylaması halinde ise milletin ayağa kalkacağını ve hükümetin Yargıtay kararını göremeceğini ifade etti.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti.
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İmamoğlu kararı bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştı.
Bugün Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın sorularını yanıtlayan İBB Başkanı, siyasi yasak kararının onaylanması halinde milletin ayağa kalkacağını iddia etti.
Ekrem İmamoğlu’nun açıklaması 👇
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