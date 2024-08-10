Ekrem İmamoğlu’ndan Paris Eleştirilerine Yanıt: "Veremeyeceğimiz Hiçbir Hesap Yok"
Ekrem İmamoğlu’ndan Paris Eleştirilerine Yanıt: "Veremeyeceğimiz Hiçbir Hesap Yok"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki bazı müsabakaları yerinde izlemek için Paris’teydi. İmamoğlu ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da milli sporcularımızın karşılaşmalarını yerinde takip etmişti. İmamoğlu, “Neden Paris’e gitti?” eleştirilerine cevap verdi.
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4 gün kaldığı Paris’te önemli toplantılar yaptığını söyleyen Ekrem İmamoğlu; “Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok" ifadelerini kullandı.
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Eleştirilerin hiçbir önemli olmadığını söyleyen İmamoğlu; “Biz orada da ne yaptığımızı biliyoruz, burada da ne yaptığımızı biliyoruz. Bir örnek vereyim. Paris'teki bütün buluşmalar, yaptığımız bütün toplantılar, yaptığımız bütün düzen ve nizamla ilgili devletimizin bütün kademelerine, bakanlık, federasyon aklınıza ne gelirse tek tek, gün gün madde madde ne yaptığımızı bildiren, davet eden, iş birliği içerisinde olmamız gerektiğini ifade eden bir davranışı temsil ettik. Çünkü biz insanımızı nasıl her bireyimizi eşit görüyorsak, nasıl her bireyimizi güçlü ve vatansever bir ülke vatandaşı görüyorsak, devletimizi ve milletimizi de bir ve bütün görüyoruz.” dedi.
İmamoğlu, eleştirilere karşısında “Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir husus yok” diyerek sözlerini tamamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Anada’da yapılan havaalanı açılışında; “Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken halkın parasını har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye millete hizmet etmeye gelince kasada para yok. Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Bunun takdirini de milletime bırakıyorum.” ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu’nu eleştirmişti.
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