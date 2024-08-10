Ekrem İmamoğlu’ndan Paris Eleştirilerine Yanıt: "Veremeyeceğimiz Hiçbir Hesap Yok"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki bazı müsabakaları yerinde izlemek için Paris’teydi. İmamoğlu ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da milli sporcularımızın karşılaşmalarını yerinde takip etmişti. İmamoğlu, “Neden Paris’e gitti?” eleştirilerine cevap verdi.