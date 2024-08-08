Görüş Bildir
Haberler
Video
Ekrem İmamoğlu Türkiye-İtalya Maçının Ardından Konuştu: “Kızlar Bizim Gönlümüzün Şampiyonu”

Ekrem İmamoğlu Türkiye-İtalya Maçının Ardından Konuştu: “Kızlar Bizim Gönlümüzün Şampiyonu”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 23:54

İçerik Devam Ediyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tam gaz devam ediyor. Karşılaşmalar heyecan ve coşkuyla takip ediliyor. Bugün akşam ise Türkiye ve İtalya karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları yarı final maçında 3-0 mağlup olarak finale veda etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da maçı heyecanla takip edenler arasındaydı.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da maçı heyecanla takip edenler arasındaydı.

Mağlubiyetin ardından İmamoğlu “Kızlar zaten bizim gönlümüzün şampiyonu. Türk kadınını, ülkemizi, mücadelemizi, Cumhuriyet’i ve Atatürk’ü temsil ettiler.” sözlerini kullandı.

Mağlubiyetin ardından İmamoğlu “Kızlar zaten bizim gönlümüzün şampiyonu. Türk kadınını, ülkemizi, mücadelemizi, Cumhuriyet’i ve Atatürk’ü temsil ettiler.” sözlerini kullandı.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın