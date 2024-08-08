Ekrem İmamoğlu Türkiye-İtalya Maçının Ardından Konuştu: “Kızlar Bizim Gönlümüzün Şampiyonu”

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tam gaz devam ediyor. Karşılaşmalar heyecan ve coşkuyla takip ediliyor. Bugün akşam ise Türkiye ve İtalya karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları yarı final maçında 3-0 mağlup olarak finale veda etti.
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Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da maçı heyecanla takip edenler arasındaydı.
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Mağlubiyetin ardından İmamoğlu “Kızlar zaten bizim gönlümüzün şampiyonu. Türk kadınını, ülkemizi, mücadelemizi, Cumhuriyet’i ve Atatürk’ü temsil ettiler.” sözlerini kullandı.
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