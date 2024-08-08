Tüm Türkiye Onu Tanıyor: Filenin Sultanları’nın İtalya Yenilgisi Sonrasında Tribünde Hüngür Hüngür Ağladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya’ya karşı aldığı 3-0’lık yenilgi sonrasında hüngür hüngür ağladığı görüntülerle ekrana gelen kişi; Kamer Alyanakyan. Alyanakyan, 2000'li yılların başında Bir Kelime Bir İşlem yarışmasının uzun yıllar boyu galibi olarak akıllarda yer etmişti.