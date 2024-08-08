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Tüm Türkiye Onu Tanıyor: Filenin Sultanları’nın İtalya Yenilgisi Sonrasında Tribünde Hüngür Hüngür Ağladı

Tüm Türkiye Onu Tanıyor: Filenin Sultanları’nın İtalya Yenilgisi Sonrasında Tribünde Hüngür Hüngür Ağladı

Filenin Sultanları
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.08.2024 - 23:15

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya’ya karşı aldığı 3-0’lık yenilgi sonrasında hüngür hüngür ağladığı görüntülerle ekrana gelen kişi; Kamer Alyanakyan. Alyanakyan, 2000'li yılların başında Bir Kelime Bir İşlem yarışmasının uzun yıllar boyu galibi olarak akıllarda yer etmişti. 

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Filenin Sultanları, İtalya’ya karşı yarı final maçında 3-0 kaybetti ve Olimpiyat Oyunları’nda finale kalamadı.

Filenin Sultanları, İtalya’ya karşı yarı final maçında 3-0 kaybetti ve Olimpiyat Oyunları’nda finale kalamadı.

Karşılaşma sonrasında ekranlara gelen bir taraftarın ağlaması sosyal medyada da gündem oldu.

Karşılaşma sonrasında ekranlara gelen bir taraftarın ağlaması sosyal medyada da gündem oldu.

İşte sosyal medyada da gündem olan o görüntüler...

Bu taraftar bir önceki maçta da mutluluk görüntüleri ile gündem olmuş herkes kim olduğunu merak etmişti.

Bu taraftar bir önceki maçta da mutluluk görüntüleri ile gündem olmuş herkes kim olduğunu merak etmişti.

Herkesin dikkatini çeken seyirci, Kamer Alyanakyan. Alyanakyan, 2000'li yılların başında Bir Kelime Bir İşlem yarışmasının uzun yıllar boyu galibi olarak akıllarda yer etmiş.

Herkesin dikkatini çeken seyirci, Kamer Alyanakyan. Alyanakyan, 2000'li yılların başında Bir Kelime Bir İşlem yarışmasının uzun yıllar boyu galibi olarak akıllarda yer etmiş.
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Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Alyanakyan'ın Büyükadalı olduğu ve birçok bulmaca kitabı çıkarttığı söyleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Alyanakyan'ın Büyükadalı olduğu ve birçok bulmaca kitabı çıkarttığı söyleniyor.

Ayrıca kendisi Türkiye'yi Beyin Milli Takımı kaptanı olarak temsil etmiş ve tarihi birincilikler elde etmiş.

Ayrıca kendisi Türkiye'yi Beyin Milli Takımı kaptanı olarak temsil etmiş ve tarihi birincilikler elde etmiş.
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