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Çin Maçında Sevinçten Yerinde Duramayan Taraftarın Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Çin Maçında Sevinçten Yerinde Duramayan Taraftarın Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 22:40

Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Oyunları'ndaki son maçında bir Türk taraftar gündem oldu. Maçın her anında heyecandan yerinde duramayan kişi, mücadeleyi takip eden herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, bu taraftar kim?

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boy gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvanın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı final bileti almayı başardı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boy gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, turnuvanın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı final bileti almayı başardı.

Karşılaşmanın her saniyesi büyük heyecana sahne olurken tribündeki bir taraftarımız kameraların odağı oldu.

Aldığımız her sayıyla birlikte yerinde duramayan kişinin kim olduğu merak edildi.

Aldığımız her sayıyla birlikte yerinde duramayan kişinin kim olduğu merak edildi.

Herkesin dikkatini çeken seyirci, Kamer Alyanakyan. Alyanakyan, 2000'li yılların başında Bir Kelime Bir İşlem yarışmasının uzun yıllar boyu galibi olarak akıllarda yer etmiş.

Herkesin dikkatini çeken seyirci, Kamer Alyanakyan. Alyanakyan, 2000'li yılların başında Bir Kelime Bir İşlem yarışmasının uzun yıllar boyu galibi olarak akıllarda yer etmiş.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Alyanakyan'ın Büyükadalı olduğu ve birçok bulmaca kitabı çıkarttığı söyleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Alyanakyan'ın Büyükadalı olduğu ve birçok bulmaca kitabı çıkarttığı söyleniyor.
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Ayrıca kendisi Türkiye'yi Beyin Milli Takımı kaptanı olarak temsil etmiş ve tarihi birincilikler elde etmiş.

Ayrıca kendisi Türkiye'yi Beyin Milli Takımı kaptanı olarak temsil etmiş ve tarihi birincilikler elde etmiş.
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