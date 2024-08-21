Kurultaydan Beri İlk Kez: Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun Sürpriz Görüşmesi
Kurultaydan Beri İlk Kez: Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun Sürpriz Görüşmesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığı kaybettiği CHP kurultayı sonrasında yapılan ilk görüşme oldu.
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Kemal Kılıçdaroğlu, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanamaması sonrasında CHP kurultaya gitmiş ve CHP’nin yeni lideri Özgür Özel olmuştu.
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Ekrem İmamoğlu’nun ise Özgür Özel’i desteklediği biliniyordu.
Bu sebeple Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun arasının da açık olduğu iddia ediliyordu.
Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu’nun dün Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret ettiğini açıkladı.
İkilinin görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürmüş. Ayrıca CHP’nin iki önde gelen ismi 2023’ün Kasım ayında yapılan kurultay sonrası ilk kez görüşme gerçekleştirmiş.
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