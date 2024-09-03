AFAD Duyurdu: Akdeniz’de 4.8 Büyüklüğünde Deprem
AFAD Duyurdu: Akdeniz’de 4.8 Büyüklüğünde Deprem
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Akdeniz’de akşam saatlerinde yaşanan deprem korku yarattı.
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AFAD, saat 00.29’da ve yerine 12 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıladı.
Kıbrıs açıklarında yaşanan deprem, Mersin’de de bazı yerlerde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.
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