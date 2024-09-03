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AFAD Duyurdu: Akdeniz’de 4.8 Büyüklüğünde Deprem

AFAD Duyurdu: Akdeniz’de 4.8 Büyüklüğünde Deprem

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 00:51

AFAD, Akdeniz’de Kıbrıs Adası açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak paylaştı.

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Akdeniz’de akşam saatlerinde yaşanan deprem korku yarattı.

Akdeniz’de akşam saatlerinde yaşanan deprem korku yarattı.

AFAD, saat 00.29’da ve yerine 12 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıladı.

AFAD, saat 00.29’da ve yerine 12 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıladı.

Kıbrıs açıklarında yaşanan deprem, Mersin’de de bazı yerlerde hissedildi.

Kıbrıs açıklarında yaşanan deprem, Mersin’de de bazı yerlerde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.
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