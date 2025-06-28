onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
28 Haziran Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

28 Haziran Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2025 - 20:11

Schengen Vizesi 50 Bin Öğrenciyi Vurdu: En Çok Almanya ve İtalya Vize Başvurusunda Sıkıntı Var

Schengen Vizesi 50 Bin Öğrenciyi Vurdu: En Çok Almanya ve İtalya Vize Başvurusunda Sıkıntı Var

Türk vatandaşlarının Schengen vize krizine hâlâ çözüm bulunabilmiş değil. Schengen vize reddine dair bir çözüm beklenirken kabusa bir de randevu bulamamak eklendi. Avrupa'ya sadece tatil amaçlı seyahat etmek isteyenler değil; öğrenciler, sanatçılar, iş insanları da vize sorunuyla karşı karşıya. NTV'de yer alan habere göre 2024 yılında 50 bini aşkın öğrenci Schengen vizesi mağduru oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Çıkan Tartışmalara Son Noktayı Koyan Mansur Yavaş: "İş Kavgaya Döndü"

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Çıkan Tartışmalara Son Noktayı Koyan Mansur Yavaş: "İş Kavgaya Döndü"

Gazeteci Ünsal Ünlü'ye eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri görüşme hakkında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum' dedi. Yavaş, Kılıçdaroğlu ile yeni bir görüşme olasılığının düşük olduğunu da açıkladı.

Ankara'da Toplu Taşımada Yeni Düzenleme: 62-64 Yaşındakilere Ücretsiz Ulaşım

Ankara'da Toplu Taşımada Yeni Düzenleme: 62-64 Yaşındakilere Ücretsiz Ulaşım

Ankara'da toplu taşıma için yeni bir düzenlemeye gidildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni bir ulaşım modelini devreye soktu. İlk aktarmaların ücretsiz olacağı açıklanırken, yeni uygulama 1 Temmuz'da başlayacak.

3. Dünya Savaşı'nda Hayatta Kalabileceğiniz En Güvenli Ülkeler Belli Oldu

3. Dünya Savaşı'nda Hayatta Kalabileceğiniz En Güvenli Ülkeler Belli Oldu

3. Dünya Savaşı'nda bile hayatta kalabileceğiniz en güvenli ülkeler belli oldu. Dünya genelinde güvenlik seviyelerini karşılaştıran 2025 Küresel Barış Endeksi açıklandı. Listede yer alan Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

İrfan Değirmenci ve Fenomen Basel, Yoğurtçu Parkı'nda Gözaltına Alındı

İrfan Değirmenci ve Fenomen Basel, Yoğurtçu Parkı'nda Gözaltına Alındı

Türkiye İşçi Partisi Meclis Üyesi İrfan Değirmenci, bugün Yoğurtçu Parkı'nda yaptığı konuşma sırasında gözaltına alındı.

Gözaltına alındığını Basel olarak bilinen Bekir Aslan duyururken kısa süre sonra onun da gözaltına alındığı bilgisi sosyal medyada duyuruldu.

Bıyık Bırakmasının Ardından Tarzıyla Dillere Düşen Mert Demir İmaj Değişikliğine Gitti!

Bıyık Bırakmasının Ardından Tarzıyla Dillere Düşen Mert Demir İmaj Değişikliğine Gitti!

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, son zamanlarda sadece ilişkileriyle değil, tarzlarıyla da gündem yaratıyor. Özellikle Mert Demir’in sık sık değiştirdiği imajı dikkat çekiyor, ve sosyal medyaya damga vuruyordu.

Mert Demir son olarak dillere düşen bıyıklarını keserek yepyeni imajıyla karşımıza çıktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş'ta İstanbul'a Geleceği Duyurulan Osayi-Samuel Transferi Askıya Alındı

Beşiktaş'ta İstanbul'a Geleceği Duyurulan Osayi-Samuel Transferi Askıya Alındı

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bright Osayi-Samuel için İstanbul açıklaması yapılmıştı. Ancak bugün transfer sürecinde pürüz çıktığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Onur Yürüyüşü Öncesinde Taksim'de Bir Kez Daha Tedbirler Artırıldı

Onur Yürüyüşü Öncesinde Taksim'de Bir Kez Daha Tedbirler Artırıldı

İstanbul'da düzenlenecek Onur Yürüyüşü öncesinde Taksim çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim ve çevresinde olağanüstü hal ilan ederek bir dizi yasak kararı aldı. Karara göre, bölgeye giriş-çıkışlar kısıtlanırken, yürüyüş ve toplanma gibi eylemlere izin verilmeyecek. Polis ekipleri bugünden itibaren bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Marmaris’te Mekanlarda Dans Eden Erkekler Plajlarda da Şova Başladı!

Marmaris’te Mekanlarda Dans Eden Erkekler Plajlarda da Şova Başladı!

Marmaris, geçtiğimiz haftaların en çok konuşulanlarındandı. Dans şovu yapan çalışanların mekanlarda rahatsızlık verdiği gerekçesiyle birçok paylaşım olmuştu. “Marmaris’in olayı bu, turistler de seviyor” diyenler de vardı tabii. Ancak tepkiler sonrası birkaç işletme kapatıldı. Şimdiyse dans şovlarının plajlara taşındığına dair bir paylaşım geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın