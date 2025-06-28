28 Haziran Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Schengen Vizesi 50 Bin Öğrenciyi Vurdu: En Çok Almanya ve İtalya Vize Başvurusunda Sıkıntı Var
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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