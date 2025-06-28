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Beşiktaş'ta İstanbul'a Geleceği Duyurulan Osayi-Samuel Transferi Askıya Alındı

Beşiktaş'ta İstanbul'a Geleceği Duyurulan Osayi-Samuel Transferi Askıya Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2025 - 19:08

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bright Osayi-Samuel için İstanbul açıklaması yapılmıştı. Ancak bugün transfer sürecinde pürüz çıktığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

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Beşiktaş, Osayi-Samuel transferini duyurmuştu.

Beşiktaş, Osayi-Samuel transferini duyurmuştu.

Siyah beyazlılar bugün Jarusek ile birlikte Osayi-Samuel'in de İstanbul'a geleceğini açıklamıştı. Osayi'nin gelişine saatler kala Beşiktaş'tan transferin askıya alındığı bilgisi geldi.

Babasının istekleri pes ettirdi.

Babasının istekleri pes ettirdi.

Serdal Adalı, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada 'Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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