Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın Açıklamaları Sonrası Uğurcan Çakır'dan Paylaşım

Trabzonspor'da geleceği merak edilen Uğurcan Çakır için son noktayı Başkan Ertuğrul Doğan koydu. Adı uzun süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli kaleci ise sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Uğurcan'ın bu mesajı, Başkan Ertuğrul Doğan'a destek olarak yorumlandı.