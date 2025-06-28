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Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın Açıklamaları Sonrası Uğurcan Çakır'dan Paylaşım

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın Açıklamaları Sonrası Uğurcan Çakır'dan Paylaşım

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2025 - 17:30

Trabzonspor'da geleceği merak edilen Uğurcan Çakır için son noktayı Başkan Ertuğrul Doğan koydu. Adı uzun süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli kaleci ise sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Uğurcan'ın bu mesajı, Başkan Ertuğrul Doğan'a destek olarak yorumlandı.

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Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu.

Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu.

Adı Shakhtar, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Uğurcan Çakır'ın geleceği bordo mavili camiada krize neden olmuştu. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'da geleceği ile ilgili son sözü Ertuğrul Doğan söyledi.

"Satmam"

"Satmam"

Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe ihtimali için 'Fenerbahçe 20 milyon euro da verse, Uğurcan Çakır 'ben gitmek istiyorum' da dese, satmayacağım.' açıklaması yaptı.

Uğurcan'dan paylaşım geldi.

Uğurcan'dan paylaşım geldi.

Bu açıklamanın ardından Uğurcan Çakır, şampiyonluk kupasıyla olan fotoğrafını paylaşarak kamuoyuna 'kalıyorum' mesajını verdi.

Eşi de es geçmedi.

Eşi de es geçmedi.

Uğurcan'ın eşi Kübra Çakır da Instagam'dan yaptığı paylaşımla eşine destek verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Kerem Senol

sanki Fenerbahçe taraftarı da çok istiyordu.Senin gibi karakteri olmayanlar ile Fenerbahçe Spor kulübü nün işi olmaz.cimbomun uşağı.💙💛💙🏆🏆🏆