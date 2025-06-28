Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın Açıklamaları Sonrası Uğurcan Çakır'dan Paylaşım
Trabzonspor'da geleceği merak edilen Uğurcan Çakır için son noktayı Başkan Ertuğrul Doğan koydu. Adı uzun süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli kaleci ise sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Uğurcan'ın bu mesajı, Başkan Ertuğrul Doğan'a destek olarak yorumlandı.
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Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu.
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"Satmam"
Uğurcan'dan paylaşım geldi.
Eşi de es geçmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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sanki Fenerbahçe taraftarı da çok istiyordu.Senin gibi karakteri olmayanlar ile Fenerbahçe Spor kulübü nün işi olmaz.cimbomun uşağı.💙💛💙🏆🏆🏆