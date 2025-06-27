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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 27 Haziran Cuma

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 27 Haziran Cuma

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2025 - 22:37

Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forveti Morata ile yolları ayırma kararı alırken Al Hilal'in gündeminde Fenerbahçe'den Nesyri var. Depay'ın adı bir kez daha Beşiktaş'la anılıyor. İşte üç büyüklere dair 27 Haziran Cuma günü öne çıkan transfer dedikoduları.

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Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray, Mönchengladbach'dan 2008 doğumlu kanat Can Armando Güner ile ilgileniyor. (Sky Sport)

Inter, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor. Galatasaray'ın talebi 35 M€. (Calciomercato)

Como, Alvaro Morata ile anlaştı. Milan ve Galatasaray'la masaya oturmaya hazırlanıyorlar. 

Galatasaray, Roma stoperi Evan Ndicka'nın durumunu sordu. (DAZN)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor. (Yağız Sabuncuoğlu)

Fenerbahçe, Osimhen için devreye girdi. Napoli'ye en yüksek teklif Fenerbahçe'den geldi. (Ekol TV)

PSG forması giyen Marco Asensio, Fenerbahçe'ye önerildi. (Yağız Sabuncuoğlu)

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri

Immobile'nin olası ayrılığında menajerler tarafından önerilen isim: Depay (HT Spor)

Spartak Moskova, Bahtiyar Zaynutdinov'u transfer etmek istiyor. Beşiktaş'ın beklentisi 4 milyon euro. (Sport Express)

Otavio için Solskjaer'in kararı bekleniyor. (Doğan Gündoğdu)

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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