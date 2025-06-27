Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 27 Haziran Cuma

Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forveti Morata ile yolları ayırma kararı alırken Al Hilal'in gündeminde Fenerbahçe'den Nesyri var. Depay'ın adı bir kez daha Beşiktaş'la anılıyor. İşte üç büyüklere dair 27 Haziran Cuma günü öne çıkan transfer dedikoduları.