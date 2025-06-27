Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 27 Haziran Cuma
Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forveti Morata ile yolları ayırma kararı alırken Al Hilal'in gündeminde Fenerbahçe'den Nesyri var. Depay'ın adı bir kez daha Beşiktaş'la anılıyor. İşte üç büyüklere dair 27 Haziran Cuma günü öne çıkan transfer dedikoduları.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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