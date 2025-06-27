Ayrılmak İsteyen Morata'ya Galatasaray'dan Ayrılık Resti Geldi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istiyor. İspanyol futbolcunun yeniden İtalya'ya dönme planı yaptığı öğrenildi. Galatasaray yönetimi ise Morata'nın ayrılığı için tek bir şart ortaya koydu. Bu şart yerine getirilmeden transferin gerçekleşmesine izin verilmeyecek.

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