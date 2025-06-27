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Ayrılmak İsteyen Morata'ya Galatasaray'dan Ayrılık Resti Geldi

Ayrılmak İsteyen Morata'ya Galatasaray'dan Ayrılık Resti Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2025 - 20:01

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istiyor. İspanyol futbolcunun yeniden İtalya'ya dönme planı yaptığı öğrenildi. Galatasaray yönetimi ise Morata'nın ayrılığı için tek bir şart ortaya koydu. Bu şart yerine getirilmeden transferin gerçekleşmesine izin verilmeyecek.

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Kutlamalardaki krizin etkisi sürüyor.

Kutlamalardaki krizin etkisi sürüyor.

Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata ve ailesi şampiyonluk kutlamalarında yaşadıkları kriz sebebiyle kutlamayı terk etmişlerdi. Morata'nın Galatasaray'da devam etmek istemediği ise sık sık basına yansıyor.

İtalya'dan teklif var.

İtalya'dan teklif var.

İtalya'da Fabregas liderliğindeki Como, Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ediyor ancak para konusunda sorunlar yaşıyor.

Galatasaray'ın ayrılık için şartını açıkladı.

Galatasaray'ın ayrılık için şartını açıkladı.

Galatasaray, Alvaro Morata’nın olası ayrılığı için Milan’a ödediği 6 milyon Euro’luk kiralama bedelini geri almak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu rakamın altında bir teklif gelmesi halinde transfere onay vermeyi düşünmüyor. İtalyan ekibi Como’nun da devreye girmesiyle Galatasaray, Morata ve bonservis sahibi Milan arasında görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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