Ayrılmak İsteyen Morata'ya Galatasaray'dan Ayrılık Resti Geldi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istiyor. İspanyol futbolcunun yeniden İtalya'ya dönme planı yaptığı öğrenildi. Galatasaray yönetimi ise Morata'nın ayrılığı için tek bir şart ortaya koydu. Bu şart yerine getirilmeden transferin gerçekleşmesine izin verilmeyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kutlamalardaki krizin etkisi sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalya'dan teklif var.
Galatasaray'ın ayrılık için şartını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın