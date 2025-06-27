Trabzonspor'un Kaptanı Uğurcan Çakır'ın Abisinden Sosyal Medyada Fenerbahçe'yi Takip Etti

Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır için transfer iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın deneyimli file bekçisi için devrede olduğu öne sürülüyor. İki ezeli rakip, Uğurcan’ı kadrosuna katmak adına girişimlerde bulunurken, Trabzonspor cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uğurcan’ın ise kariyerine yeni bir sayfa açmak istediği konuşuluyor. Aynı zamanda menajeri olan abisinden de ilginç bir hamle geldi.