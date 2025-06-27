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Trabzonspor'un Kaptanı Uğurcan Çakır'ın Abisinden Sosyal Medyada Fenerbahçe'yi Takip Etti

Trabzonspor'un Kaptanı Uğurcan Çakır'ın Abisinden Sosyal Medyada Fenerbahçe'yi Takip Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2025 - 18:09

Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır için transfer iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın deneyimli file bekçisi için devrede olduğu öne sürülüyor. İki ezeli rakip, Uğurcan’ı kadrosuna katmak adına girişimlerde bulunurken, Trabzonspor cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uğurcan’ın ise kariyerine yeni bir sayfa açmak istediği konuşuluyor. Aynı zamanda menajeri olan abisinden de ilginç bir hamle geldi.

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Uğurcan Çakır ayrılmaya karar verdi.

Uğurcan Çakır ayrılmaya karar verdi.

Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın bu yaz takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor'un yurt dışına göndermek istediği Uğurcan için Shakhtar, Fenerbahçe ve Galatasaray en ciddi talipler olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe bir adım önde görünüyor.

Fenerbahçe bir adım önde görünüyor.

Transferle ilgili sessiz ve derinden yürüyen Fenerbahçe'nin aşama kat ettiği iddia ediliyor. Tüm söylentilerin ardından Uğurcan'ın menajeri de olan abisi Necdet Çakır'dan dedikoduları büyütecek bir hamle geldi.

Sosyal medyadan takip etti.

Sosyal medyadan takip etti.

Necdet Çakır, kişisel hesabından Fenerbahçe Kulübü ile teknik direktör Jose Mourinho’yu takip etmeye başladı. Bu hareket, transfer iddialarını daha da güçlendirdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu detay, Uğurcan’ın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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