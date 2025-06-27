Trabzonspor'un Kaptanı Uğurcan Çakır'ın Abisinden Sosyal Medyada Fenerbahçe'yi Takip Etti
Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır için transfer iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın deneyimli file bekçisi için devrede olduğu öne sürülüyor. İki ezeli rakip, Uğurcan’ı kadrosuna katmak adına girişimlerde bulunurken, Trabzonspor cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uğurcan’ın ise kariyerine yeni bir sayfa açmak istediği konuşuluyor. Aynı zamanda menajeri olan abisinden de ilginç bir hamle geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uğurcan Çakır ayrılmaya karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe bir adım önde görünüyor.
Sosyal medyadan takip etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın