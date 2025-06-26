Türklerin Sahip Olduğu FC Dordrecht’te Teknik Direktörlüğe Dirk Kuyt Getirildi

Şu anda Hollanda’nın ikinci ligi olan Eerste Divisie’de mücadele eden ekip, tarih boyunca Eredivisie’de de boy gösterdi ancak son yıllarda ikinci ligde kalmıştı. 2024-25 sezonunu 5. Sırada tamamlayarak ikinci kez üst üste play-off’lara kalmayı başarsa da bir üst lige yükselmede başarılı olamadı. Türk yatırımcıların kulübü devralmasıyla birlikte yeni bir vizyon benimseyen FC Dordrecht, finansal ve sportif anlamda güçlenerek üst lige çıkma hedefini Dirk Kuyt hamlesi ile şampiyonluk olarak belirledi.