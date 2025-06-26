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Türklerin Sahip Olduğu FC Dordrecht’te Teknik Direktörlüğe Dirk Kuyt Getirildi

Türklerin Sahip Olduğu FC Dordrecht’te Teknik Direktörlüğe Dirk Kuyt Getirildi

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
26.06.2025 - 21:03

Hollanda’nın köklü kulüplerinden FC Dordrecht, yeni sezonda iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Türk iş insanlarının sahipliğindeki kulüp, teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe’nin efsane oyuncularından Dirk Kuyt ile anlaştı.

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FC Dordrecht'te hedef şampiyonluk

FC Dordrecht'te hedef şampiyonluk

Şu anda Hollanda’nın ikinci ligi olan Eerste Divisie’de mücadele eden ekip, tarih boyunca Eredivisie’de de boy gösterdi ancak son yıllarda ikinci ligde kalmıştı. 2024-25 sezonunu 5. Sırada tamamlayarak ikinci kez üst üste play-off’lara kalmayı başarsa da bir üst lige yükselmede başarılı olamadı. Türk yatırımcıların kulübü devralmasıyla birlikte yeni bir vizyon benimseyen FC Dordrecht, finansal ve sportif anlamda güçlenerek üst lige çıkma hedefini Dirk Kuyt hamlesi ile şampiyonluk olarak belirledi.

Dirk Kuyt’ın teknik direktörlük kariyeri

Dirk Kuyt’ın teknik direktörlük kariyeri

Hollandalı teknik adam Feyenoord U19 ve ADO Den Haag takımları ardından son olarak Belçika’nın Beerschot takımında teknik direktörlük görevi üstlendi. Genç antrenör, Feyenoord U19 takımıyla 1.54, ADO Den Haag ile 1.12 ve Beerschot'la da 1.02 maç başı puan ortalaması yakaladı.

Türk futbolseverler onu çok iyi tanıyor

Türk futbolseverler onu çok iyi tanıyor

Futbolculuk kariyerinde taraflı tarafsız Türk futbolseverlerin sevgisini kazanan Dirk Kuyt, 2012-2015 yılları arasında Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti. Fenerbahçe formasıyla 130 maça çıkan Kuyt, 37 gol 28 asistlik bir performans göstermişti. 

Yıllar içinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un birçok kez Fenerbahçe futbol takımının başında görmek istediği Dirk Kuyt’ın yolu ne zaman ülkemize düşer bilinmez ama genç teknik direktör yeni sezonda ambleminde koç bulunan FC Dordrecht ile şimdilik başka bir “koç” için başarı kovalayacak.

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