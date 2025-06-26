Türklerin Sahip Olduğu FC Dordrecht’te Teknik Direktörlüğe Dirk Kuyt Getirildi
Hollanda’nın köklü kulüplerinden FC Dordrecht, yeni sezonda iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Türk iş insanlarının sahipliğindeki kulüp, teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe’nin efsane oyuncularından Dirk Kuyt ile anlaştı.
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FC Dordrecht'te hedef şampiyonluk
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Dirk Kuyt’ın teknik direktörlük kariyeri
Türk futbolseverler onu çok iyi tanıyor
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