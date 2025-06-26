Dünyaca Ünlü Yıldız Cristiano Ronaldo'nun Yeni Takımı Belli Oldu: “Hikaye Devam Ediyor”
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu. Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr, 40 yaşındaki Portekizli Ronaldo'nun takımda kaldığını açıkladı.
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Cristiano Ronaldo, geleceğiyle alakalı kararını verdi.
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Sosyal medya hesabından yapan Suudi Arabistan temsilcisi, “Hikaye devam ediyor” diyerek anlaşmayı resmen duyurdu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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