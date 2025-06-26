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Dünyaca Ünlü Yıldız Cristiano Ronaldo'nun Yeni Takımı Belli Oldu: “Hikaye Devam Ediyor”

Dünyaca Ünlü Yıldız Cristiano Ronaldo'nun Yeni Takımı Belli Oldu: “Hikaye Devam Ediyor”

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.06.2025 - 01:10

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu. Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr, 40 yaşındaki Portekizli Ronaldo'nun takımda kaldığını açıkladı.

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Cristiano Ronaldo, geleceğiyle alakalı kararını verdi.

Cristiano Ronaldo, geleceğiyle alakalı kararını verdi.

Yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği büyük bir merak konusu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerine Al-Nassr’da devam etme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından yapan Suudi Arabistan temsilcisi, “Hikaye devam ediyor” diyerek anlaşmayı resmen duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapan Suudi Arabistan temsilcisi, “Hikaye devam ediyor” diyerek anlaşmayı resmen duyurdu.

Ocak 2023'te Al Nassr'a transfer olan Portekizli golcü, Suudi Arabistan kariyerinde çıktığı 111 maçta 99 gol atarken 19 da asist yaptı.

Ligde iki sezon üst üste gol kralı olan Ronaldo, bireysel performansıyla öne çıksa da henüz kulüp düzeyinde bir kupa kazanamadı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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