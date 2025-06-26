Dünyaca Ünlü Yıldız Cristiano Ronaldo'nun Yeni Takımı Belli Oldu: “Hikaye Devam Ediyor”

Ocak 2023'te Al Nassr'a transfer olan Portekizli golcü, Suudi Arabistan kariyerinde çıktığı 111 maçta 99 gol atarken 19 da asist yaptı.

Ligde iki sezon üst üste gol kralı olan Ronaldo, bireysel performansıyla öne çıksa da henüz kulüp düzeyinde bir kupa kazanamadı.