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Hande Baladın'ın Sakatlığı Voleybolseverleri Endişelendirdi

Hande Baladın'ın Sakatlığı Voleybolseverleri Endişelendirdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.06.2025 - 15:47

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da sakatlıkları bulunan isimlere bir oyuncumuz daha eklendi. Zehra Güneş ve Derya Cebecioğlu'nun ardından Hande Baladın'ın da bir süre parkelerden uzak kalacağı belirtildi. Kötü haber moralleri bozdu.

Hande Baladın'ın sakatlığına dair yapılan açıklamayı bu içeriğimizde paylaşmıştık

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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