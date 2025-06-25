Hande Baladın'ın Sakatlığı Voleybolseverleri Endişelendirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da sakatlıkları bulunan isimlere bir oyuncumuz daha eklendi. Zehra Güneş ve Derya Cebecioğlu'nun ardından Hande Baladın'ın da bir süre parkelerden uzak kalacağı belirtildi. Kötü haber moralleri bozdu.