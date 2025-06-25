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Sane'den 40 Derece Havada Dikkat Çeken Forma Tercihi

Sane'den 40 Derece Havada Dikkat Çeken Forma Tercihi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.06.2025 - 12:20

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na şu ana kadar alınan sürpriz sonuçlar kadar ani gelişen hava olayları da damga vurdu. Farklı eyaletlerde oynanan maçların bazıları yıldırım riski nedeniyle uzun süre duraksarken, aşırı sıcaklar oyuncuları bir hayli zorladı. Galatasaray’ın yeni transferi Sane’nin alışkanlığından vazgeçememesi ise sosyal medyada futbol dünyasının gündemine oturdu.

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Herkes kısa kollu giyerken o uzun kollu formayı tercih etti

Herkes kısa kollu giyerken o uzun kollu formayı tercih etti

Galatasaray'a imza atsa da anlaşma gereği FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın sonuna kadar Bayern Münih ile sahaya çıkacak olan Leroy Sane, 40 derece sıcaklıkta oynanan Benfica maçında kaleciler hariç sahadaki oyuncuların aksine karşılaşmaya uzun kollu formayla çıkan tek isim oldu.

*Görsel: Futbol Arena

Kararı futbolseverleri şaşırttı 👇

Kararı futbolseverleri şaşırttı 👇
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Sosyal medyada kendisine birçok yorum geldi

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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