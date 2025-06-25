Sane'den 40 Derece Havada Dikkat Çeken Forma Tercihi

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na şu ana kadar alınan sürpriz sonuçlar kadar ani gelişen hava olayları da damga vurdu. Farklı eyaletlerde oynanan maçların bazıları yıldırım riski nedeniyle uzun süre duraksarken, aşırı sıcaklar oyuncuları bir hayli zorladı. Galatasaray’ın yeni transferi Sane’nin alışkanlığından vazgeçememesi ise sosyal medyada futbol dünyasının gündemine oturdu.