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Filenin Sultanları'ndan Sakatlık Haberi Geldi: Federasyondan Hande Baladın Açıklaması

Filenin Sultanları'ndan Sakatlık Haberi Geldi: Federasyondan Hande Baladın Açıklaması

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.06.2025 - 14:16

Türkiye Voleybol Federasyonu, Filenin Sultanları'nın Brezilya ile karşılaştığı maçta ağrı hisseden Hande Baladın'ın tedavisine başlandığı açıklandı.

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"Sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir"

"Sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir"

'Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynadığımız karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sporcumuz Hande Baladın, sol uyluk bölgesinde ağrı hissetmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sporcumuzun sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

İlk iki hafta sonunda istatistiklerde zirvedeydi

İlk iki hafta sonunda istatistiklerde zirvedeydi

Baladın, 8 maçta 7 galibiyet aldığımız Milletler Ligi'nin ilk iki haftasında 65 sayı üretirken 31 başarılı savunma ve 28 başarılı servis karşılamasıyla dikkat çekici bir performans ortaya koymuştu.

Quadriceps kasındaki strain (zorlanma) nedir? Ne kadar sürede geçer?

Quadriceps kasındaki strain (zorlanma) nedir? Ne kadar sürede geçer?

Quadriceps kasındaki strain (zorlanma), kas liflerinin aşırı gerilme veya yüklenme sonucu zedelenmesidir. Genellikle ani sıçrama ya da yön değiştirme sırasında meydana gelir. Ağrı, hassasiyet ve kas gücünde azalma görülür. Hafif zorlanmalarda 1–2 hafta, orta düzeyde ise 3–4 hafta içinde iyileşme beklenir.

Turnuvanın üçüncü haftasındaki maç programımız

Turnuvanın üçüncü haftasındaki maç programımız

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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