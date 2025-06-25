Filenin Sultanları'ndan Sakatlık Haberi Geldi: Federasyondan Hande Baladın Açıklaması

Quadriceps kasındaki strain (zorlanma), kas liflerinin aşırı gerilme veya yüklenme sonucu zedelenmesidir. Genellikle ani sıçrama ya da yön değiştirme sırasında meydana gelir. Ağrı, hassasiyet ve kas gücünde azalma görülür. Hafif zorlanmalarda 1–2 hafta, orta düzeyde ise 3–4 hafta içinde iyileşme beklenir.