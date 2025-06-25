Filenin Sultanları'ndan Sakatlık Haberi Geldi: Federasyondan Hande Baladın Açıklaması
Türkiye Voleybol Federasyonu, Filenin Sultanları'nın Brezilya ile karşılaştığı maçta ağrı hisseden Hande Baladın'ın tedavisine başlandığı açıklandı.
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"Sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir"
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İlk iki hafta sonunda istatistiklerde zirvedeydi
Quadriceps kasındaki strain (zorlanma) nedir? Ne kadar sürede geçer?
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