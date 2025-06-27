Fenerbahçe Forması Giyen Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'a İmza Atıyor
Fenerbahçe ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayamayan Bright Osayi-Samuel, takımdan ayrılmaya karar vermişti. Yurt dışında bazı kulüplerle görüşmeler yapan Nijeryalı futbolcu, sürpriz bir hamleyle Beşiktaş ile masaya oturdu. Siyah-beyazlıların ısrarcı olduğu transfer süreci tamamlanmak üzere.
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2021 yılında gelmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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