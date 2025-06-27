onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş , Fenerbahçe
Fenerbahçe Forması Giyen Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'a İmza Atıyor

Fenerbahçe Forması Giyen Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'a İmza Atıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2025 - 17:32

Fenerbahçe ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayamayan Bright Osayi-Samuel, takımdan ayrılmaya karar vermişti. Yurt dışında bazı kulüplerle görüşmeler yapan Nijeryalı futbolcu, sürpriz bir hamleyle Beşiktaş ile masaya oturdu. Siyah-beyazlıların ısrarcı olduğu transfer süreci tamamlanmak üzere.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2021 yılında gelmişti.

2021 yılında gelmişti.

2021 yılı Ocak ayında QPR'den 500 bin Euro gibi bir bedelle Fenerbahçe'ye katılan Nijeryalı oyuncu Fenerbahçe ile 178 maça çıkmıştı. Osayi'nin kulüp kariyerinde en fazla maça çıktığı takım da Fenerbahçe oldu. Ancak yıldız oyuncu sezon sonunda takımıyla anlaşamayarak İngiltere'ye dönme kararı aldı.

İlk temas olumsuz sonuçlanmıştı.

İlk temas olumsuz sonuçlanmıştı.

Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş ilk temasta yıldız oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Osayi, İngiltere'ye görüşme yapmak için gitti ancak sürpriz bir görüşme daha gerçekleşti ve Beşiktaş en güçlü aday konumuna geldi.

Maaşı bile belli oldu.

Maaşı bile belli oldu.

Beşiktaş'la anlaşmaya varan Nijeryalı oyuncunun maaşı da belli oldu. Yağız Sabuncuoğlu, yarın Beşiktaş için İstanbul'a dönecek olan Osayi'nin Fenerbahçe'de aldığından daha düşük bir ücretle 1.9 milyon Euro'ya imza atacağını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın