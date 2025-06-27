Fenerbahçe Forması Giyen Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'a İmza Atıyor

2021 yılı Ocak ayında QPR'den 500 bin Euro gibi bir bedelle Fenerbahçe'ye katılan Nijeryalı oyuncu Fenerbahçe ile 178 maça çıkmıştı. Osayi'nin kulüp kariyerinde en fazla maça çıktığı takım da Fenerbahçe oldu. Ancak yıldız oyuncu sezon sonunda takımıyla anlaşamayarak İngiltere'ye dönme kararı aldı.