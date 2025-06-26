Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 26 Haziran Perşembe
Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forveti Morata ile yolları ayırma kararı alırken Al Hilal'in gündeminde Fenerbahçe'den Nesyri var. Depay'ın adı bir kez daha Beşiktaş'la anılıyor. İşte üç büyüklere dair 26 Haziran Perşembe günü öne çıkan transfer dedikoduları.
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