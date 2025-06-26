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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 26 Haziran Perşembe

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 26 Haziran Perşembe

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.06.2025 - 17:35

Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forveti Morata ile yolları ayırma kararı alırken Al Hilal'in gündeminde Fenerbahçe'den Nesyri var. Depay'ın adı bir kez daha Beşiktaş'la anılıyor. İşte üç büyüklere dair 26 Haziran Perşembe günü öne çıkan transfer dedikoduları.

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Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

  • Milan ile Galatasaray, Morata'nın kiralık sözleşmesini feshetmek için anlaştı. İspanyol golcü, Como ile anlaştı. (Di Marzio)

  • Torino, Zaniolo ile ilgileniyor. (Tuttosport)

  • Heidenheim oyuncusu Omar Traore sağ bek adaylarından biri. (BILD)

  • Sane'nin menajeri forvete Nkunku'yu önerdi. (Sözcü)

  • Bologna'nın Lucumi için 28 milyon euro istiyor. (Milliyet)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

  • Uğurcan Çakır, İstanbul'a geldi. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor. (Play Spor)

  • Al Hilal, En-Nesyri için 35 M€ teklif etmeye hazır. (DHA)

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri

  • Immobile'nin olası ayrılığında menajerler tarafından önerilen isim: Depay (HT Spor)

  • Spartak Moskova, Bahtiyar Zaynutdinov'u transfer etmek istiyor. Beşiktaş'ın beklentisi 4 milyon euro. (Sport Express)

  • Otavio için Solskjaer'in kararı bekleniyor. (Doğan Gündoğdu)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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