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Fenerbahçe Beko'nun Tecrübeli Yıldızı Galatasaray'da!

Fenerbahçe Beko'nun Tecrübeli Yıldızı Galatasaray'da!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.06.2025 - 12:45

2024-2025 sezonunu üç kupayla noktalayan Fenerbahçe Beko'dan bir ayrılık haberi daha geldi. Marko Guduric'in Millano ile anlaşmasının ardından sarı-lacivertlilerin sezon ortasında kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncusu Galatasaray'a gitti. (Semih Tuna)

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Errick McCollum Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor

Errick McCollum Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor

Fenerbahçe Beko'nun sezon ortasında Karşıyaka'dan kadrosuna kattığı 37 yaşındaki oyun kurucusu Erick McCollum, sarı-lacivertli kulübün Euroleague şampiyonluğunun mimarlarından biri olmuştu. Tecrübeli isim, yaptığı katkıyla kadroda kendini öne çıkarmayı başarmıştı. Beşiktaş'a karşı alınan lig şampiyonluğu sonrası Semih Tuna, ABD'li oyuncunun takıma veda edeceğini duyurdu.

Yeniden Galatasaray'da

Yeniden Galatasaray'da

2015-2016 sezonunda Galatasaray ile EuroCup sevinci yaşan Mccollum, yeni sezonda bir kez daha sarı-kırmızılı kulübün başarısı için parkeye çıkacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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