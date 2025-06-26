Fenerbahçe Beko'nun Tecrübeli Yıldızı Galatasaray'da!
2024-2025 sezonunu üç kupayla noktalayan Fenerbahçe Beko'dan bir ayrılık haberi daha geldi. Marko Guduric'in Millano ile anlaşmasının ardından sarı-lacivertlilerin sezon ortasında kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncusu Galatasaray'a gitti. (Semih Tuna)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Errick McCollum Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeniden Galatasaray'da
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın