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Galatasaray'ın Yeni Formaları Transferin Habercisi mi?

Galatasaray'ın Yeni Formaları Transferin Habercisi mi?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.06.2025 - 14:42

Süper Lig'de sezonun sone ermesinden bu yana şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarların cevabını en çok merak ettiği soru Osimhen'in geleceği. Napoli'den kiralanan Nijeryalı golcünün, kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam edip etmeyeceği hala belirsizliğini korurken yeni sezon formaları sosyal medyada gündem oldu.

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Osimhen forması satışta

Osimhen forması satışta

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda giyeceği futbol takım formalarını 4.499 liradan mağazalarında satışa çıkardı. Raflardaki formalarda Osimhen'in forması da yer aldı. (@tifosogala)

Taraftarların kafası karıştı

Taraftarların kafası karıştı
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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