Galatasaray'ın Yeni Formaları Transferin Habercisi mi?
Süper Lig'de sezonun sone ermesinden bu yana şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarların cevabını en çok merak ettiği soru Osimhen'in geleceği. Napoli'den kiralanan Nijeryalı golcünün, kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam edip etmeyeceği hala belirsizliğini korurken yeni sezon formaları sosyal medyada gündem oldu.
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Osimhen forması satışta
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Taraftarların kafası karıştı
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