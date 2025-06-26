Galatasaray'ın Yeni Formaları Transferin Habercisi mi?

Süper Lig'de sezonun sone ermesinden bu yana şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarların cevabını en çok merak ettiği soru Osimhen'in geleceği. Napoli'den kiralanan Nijeryalı golcünün, kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam edip etmeyeceği hala belirsizliğini korurken yeni sezon formaları sosyal medyada gündem oldu.