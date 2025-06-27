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Tatilini Bodrum'da Geçiren Liverpool'un Yıldızı Salah'ın Ödediği Hesap Ortaya Çıktı

Tatilini Bodrum'da Geçiren Liverpool'un Yıldızı Salah'ın Ödediği Hesap Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2025 - 18:48

Liverpool’un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, tatil için Bodrum’u tercih eden isimler arasına katıldı. Son yıllarda birçok ünlü futbolcunun uğrak noktası haline gelen Bodrum, bu yaz da dikkat çekiyor. Dün kameralara yansıyan Salah’ın gittiği mekânda ödediği hesap da ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun tatil harcamaları kısa sürede magazin gündemine düştü.

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Şampiyon Liverpool'un yıldızı Türkiye'ye geldi.

Şampiyon Liverpool'un yıldızı Türkiye'ye geldi.

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Liverpool'un yıldızı Mo Salah, yaz tatilini Bodrum'da geçiriyor. Birçok Premier Lig yıldızının tercih ettiği yerlerden olmaya başlayan Bodrum'da Salah, mekan çıkışında gazetecilere 'yakalandı'.

Gazetecilerle kısa bir diyalog...

Gazetecilerle kısa bir diyalog...

Gazetecilerin kendisin çektiğini gören Salah, kısa bir açıklama da yaptı. Salah, 'Sadece tatil için geldim, izninizle' diyerek gazetecileri gülümsetti.

Ödediği hesaba ulaştılar.

Ödediği hesaba ulaştılar.

Gazeteciler, Mo Salah'ın gittiği mekanda arkadaşlarıyla ne kadar hesap ödediğine de ulaştı. 7 kişilik arkadaş grubuyla deniz ürünlerinin yer aldığı restoranda akşam yemeği yiyen Salah'ın 60 bin TL ödediği ortaya çıktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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