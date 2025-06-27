Tatilini Bodrum'da Geçiren Liverpool'un Yıldızı Salah'ın Ödediği Hesap Ortaya Çıktı
Liverpool’un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, tatil için Bodrum’u tercih eden isimler arasına katıldı. Son yıllarda birçok ünlü futbolcunun uğrak noktası haline gelen Bodrum, bu yaz da dikkat çekiyor. Dün kameralara yansıyan Salah’ın gittiği mekânda ödediği hesap da ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun tatil harcamaları kısa sürede magazin gündemine düştü.
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Şampiyon Liverpool'un yıldızı Türkiye'ye geldi.
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Gazetecilerle kısa bir diyalog...
Ödediği hesaba ulaştılar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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