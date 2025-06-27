Tatilini Bodrum'da Geçiren Liverpool'un Yıldızı Salah'ın Ödediği Hesap Ortaya Çıktı

Liverpool’un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, tatil için Bodrum’u tercih eden isimler arasına katıldı. Son yıllarda birçok ünlü futbolcunun uğrak noktası haline gelen Bodrum, bu yaz da dikkat çekiyor. Dün kameralara yansıyan Salah’ın gittiği mekânda ödediği hesap da ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun tatil harcamaları kısa sürede magazin gündemine düştü.