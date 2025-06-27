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Küme Düşürülen Lyon'a Yardım Eli Rakibi PSG'den Geldi

Küme Düşürülen Lyon'a Yardım Eli Rakibi PSG'den Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2025 - 20:55

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, mali kriterleri yerine getiremediği gerekçesiyle küme düşürüldü. Fransız futbolunun köklü kulübü, finansal açıdan yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Alınan bu karar futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Lyon'a bir çıkış yolu göründü.

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Küme düşen Lyon'da şok sürüyor.

Küme düşen Lyon'da şok sürüyor.

Mali kriterleri karşılayamayan Lyon, Ligue 1'den düşürüldü. Ekonomik şartlar sebebiyle düşürülen Lyon'a destek rakibi PSG'den geldi. PSG, geçmiş transferden kalan taksitlerle ilgili girişimde bulunarak rakibini kurtaracak.

Barcola transferi için ödemeleri erkenden yaptılar.

Barcola transferi için ödemeleri erkenden yaptılar.

RMC Sport'un haberine göre, PSG geçtiğimiz yıl Lyon’dan transfer ettiği Bradley Barcola için kalan ödemeyi peşin olarak yaptı. Normal şartlarda taksitler halinde ödenen bu paranın erkenden gönderilmesi, mali krizdeki Lyon’a ciddi bir nefes aldırdı. Le Figaro'nun aktardığına göre, bu hamle Lyon’un Ligue 1’de kalma umutlarını artırsa da, tek başına yeterli değil.

Bu destek yeterli mi? PSG neden bunu yaptı?

Bu destek yeterli mi? PSG neden bunu yaptı?

PSG’nin Lyon’a yaptığı peşin ödeme, kulübe kısa vadede nefes aldırsa da kalıcı çözüm için yeterli değil. Federasyonun taleplerini karşılamak adına Lyon’un ek finans kaynakları bulması gerekiyor. Kulüp, küme düşürme kararına itiraz etti ve gözler önümüzdeki haftalarda çıkacak nihai kararda. İddialara göre PSG’nin bu hamlesinin arkasında ise hem sözleşme yükümlülüğü hem de Fransız futbolundaki dengeyi koruma isteği yatıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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