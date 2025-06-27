Küme Düşürülen Lyon'a Yardım Eli Rakibi PSG'den Geldi
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, mali kriterleri yerine getiremediği gerekçesiyle küme düşürüldü. Fransız futbolunun köklü kulübü, finansal açıdan yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Alınan bu karar futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Lyon'a bir çıkış yolu göründü.
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Küme düşen Lyon'da şok sürüyor.
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Barcola transferi için ödemeleri erkenden yaptılar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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