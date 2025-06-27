Küme Düşürülen Lyon'a Yardım Eli Rakibi PSG'den Geldi

PSG’nin Lyon’a yaptığı peşin ödeme, kulübe kısa vadede nefes aldırsa da kalıcı çözüm için yeterli değil. Federasyonun taleplerini karşılamak adına Lyon’un ek finans kaynakları bulması gerekiyor. Kulüp, küme düşürme kararına itiraz etti ve gözler önümüzdeki haftalarda çıkacak nihai kararda. İddialara göre PSG’nin bu hamlesinin arkasında ise hem sözleşme yükümlülüğü hem de Fransız futbolundaki dengeyi koruma isteği yatıyor.