Galatasaray'ın Milli Yıldızı Barış Alper Yılmaz İçin Rekor Teklif Geliyor

Galatasaray, Barış Alper için 35 milyon Euro’nun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayı düşünmüyor. Bu rakamın altında gelen tüm öneriler masadan geri çevrilecek.

Inter bu teklifi kabul ederse Galatasaray'a ödenen en yüksek bonservis bedeli de bu olacak.