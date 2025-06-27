Galatasaray'ın Milli Yıldızı Barış Alper Yılmaz İçin Rekor Teklif Geliyor
Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz için transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Yurt dışından gelen teklifler sonrası oyuncunun ayrılığı ciddi şekilde konuşulmaya başlandı. Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper’in durumu için gelen teklifleri değerlendiriyor. İtalya'dan gelen teklif ise rekoru da beraberinde getirecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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