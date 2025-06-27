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Galatasaray'ın Milli Yıldızı Barış Alper Yılmaz İçin Rekor Teklif Geliyor

Galatasaray'ın Milli Yıldızı Barış Alper Yılmaz İçin Rekor Teklif Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2025 - 22:00

Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz için transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Yurt dışından gelen teklifler sonrası oyuncunun ayrılığı ciddi şekilde konuşulmaya başlandı. Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper’in durumu için gelen teklifleri değerlendiriyor. İtalya'dan gelen teklif ise rekoru da beraberinde getirecek.

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Kariyer basamaklarını hızla çıktı.

Kariyer basamaklarını hızla çıktı.

Barış Alper Yılmaz, Keçiörengücü'nden gelerek hem Galatasaray'ın hem de milli takımın vazgeçilmezi oldu. Avrupa Şampiyonası'ndanki performansı ise onun tüm Avrupa'nın dikkatini çekmesini sağladı.

Inter ciddi bir teklifle geliyor.

Inter ciddi bir teklifle geliyor.

Calciomercato’nun haberine göre, İtalya’nın köklü kulüplerinden Inter, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray’a resmi teklif sundu. Sarı-kırmızılı yönetim ise genç yıldız için belirlediği bonservisi net şekilde ortaya koydu.

35 milyon Euro...

35 milyon Euro...

Galatasaray, Barış Alper için 35 milyon Euro’nun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayı düşünmüyor. Bu rakamın altında gelen tüm öneriler masadan geri çevrilecek.

Inter bu teklifi kabul ederse Galatasaray'a ödenen en yüksek bonservis bedeli de bu olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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