Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, İstanbul'da Kurulmasaydı Bu Kadar Başarılı Olur muydu?
Eğer Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray İstanbul dışında bir şehirde kurulmuş olsaydı, bugün yine bu kadar büyük ve başarılı kulüpler haline gelebilirler miydi? İstanbul’un sunduğu sosyo-ekonomik ve kültürel avantajlar, bu üç kulübün büyümesinde ne kadar etkili oldu? Başka bir şehirde, aynı imkanlara ve potansiyele sahip olmaları mümkün müydü? Türk futbolunun en güçlü markaları arasına girmelerini sadece sportif başarıyla açıklamak yeterli mi? Yapay zeka ile bu soruya cevap aradık.
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İstanbul, üç büyük kulübe ev sahipliği yapıyor.
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Peki ya İstanbul'da yüz yılı aşkın önce kurulmasalardı?
Ekonomik sebeplerle...
Medya ve kamuoyu etkisi sebepleriyle...
Tarihi ve kültürel sebeplerle...
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Taraftar potansiyeli gibi sebeplerle...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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