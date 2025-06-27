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Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a İlginç Osimhen Sorusu: "Sen de mi Çıldırdın?"

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a İlginç Osimhen Sorusu: "Sen de mi Çıldırdın?"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2025 - 00:03

Galatasaray’da Victor Osimhen bilmecesi gündemden düşmüyor. Taraftarın Dursun Özbek'i her gördüğü yerde tezahüratlarla sık sık istediği yıldız golcü için camiada beklenti büyüyor. Başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk arasında da Osimhen transferiyle ilgili esprili bir diyalog yaşandı.

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Şampiyonluk bu kez Bodrum'da kutlandı.

Şampiyonluk bu kez Bodrum'da kutlandı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, sezon sonunda Bodrum’da düzenlenen özel bir etkinlikle zaferini kutladı. Organizasyona teknik direktör Okan Buruk ile başkan Dursun Özbek arasında geçen esprili diyalog damga vurdu. Transfer planlarına değinen Buruk, 'En güçlü şekilde kadromuzu hazırlayacağız.' açıklamasını yaparken, taraftarlar ise 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor.' tezahüratlarıyla coşkuya ortak oldu.

"Sen de mi çıldırdın?"

"Sen de mi çıldırdın?"

Başarılı teknik adam, bu tezahüratın ardından gülerek, 'Tabii ki taraftar çıldırıyor başkanım, onu da göz ardı etmeyelim.' ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek ise Buruk’un sözlerine esprili bir şekilde, 'Hocam Allah aşkına taraftar çıldırdı, sen de mi çıldırdın?' diyerek karşılık verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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