Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a İlginç Osimhen Sorusu: "Sen de mi Çıldırdın?"

Başarılı teknik adam, bu tezahüratın ardından gülerek, 'Tabii ki taraftar çıldırıyor başkanım, onu da göz ardı etmeyelim.' ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek ise Buruk’un sözlerine esprili bir şekilde, 'Hocam Allah aşkına taraftar çıldırdı, sen de mi çıldırdın?' diyerek karşılık verdi.