Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a İlginç Osimhen Sorusu: "Sen de mi Çıldırdın?"
Galatasaray’da Victor Osimhen bilmecesi gündemden düşmüyor. Taraftarın Dursun Özbek'i her gördüğü yerde tezahüratlarla sık sık istediği yıldız golcü için camiada beklenti büyüyor. Başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk arasında da Osimhen transferiyle ilgili esprili bir diyalog yaşandı.
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Şampiyonluk bu kez Bodrum'da kutlandı.
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"Sen de mi çıldırdın?"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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