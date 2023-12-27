27 Aralık'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
27 Aralık'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, güzelliği kadar başarılı oyunculuğuyla da ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. Müzisyen eşi Ufuk Beydemir'le romantik pozlarına hayran olduğumuz Yazıcı, hakkında çıkan hamilelik iddiaları konusunda merakları gideren bir açıklamada bulundu.
2. Avrupa Yakası'nın yaratıcısı Gülse Birsel, ülkemizin değerli senaristi, oyuncusu, komedyeni ve pek tabii yazarı. Kendisi bugüne kadar en büyük kahkahalarımızın da yaratıcısı. Peki Gülse Birsel'in hayatı hakkında neler biliyoruz? Mesela Gülse Birsel'in evli olduğunu, şu anda kullandığı soyadının ise eşinin soyadını olduğunu biliyor muydunuz?
3. Son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde izlediğimiz fakat hepimizin aklında Karagül dizisinin Kendal'ı olarak kalan ünlü oyuncu Mesut Akusta, katıldığı bir programda geçmişine dair ilginç bir hikaye anlattı. Ortaokula giderken hocasının kafasına vurması sonucu beyin kanaması geçirdiğini söyleyen Akusta, yaşadığı zor günlerden bahsetti.
4. Hollywood'un gözdesi Paul Mescal, birçok ünlü yapımda yer aldı. Magazin skandallarıyla da sık sık adından söz ettiren Mescal, bu sefer de üçlü birliktelik iddiasıyla gündemde
5. Hande Erçel gündemden hiç düşmüyor. Hakan Sabancı'yla 1 yılı geride bırakan Hande Erçel mutlu bir ilişkisi var. Hakan Sabancı'nın geçmişinin ünlü kadınlarla dolu olması, Hande Erçel'in birçok mekanda eski sevgilileriyle karşılaşmasına neden oluyor. İddia üzerine Hadise ve Hande Erçel aynı mekanda bir etkinliğe katıldı ve Hadise mekanı terk etmek zorunda kaldı.
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6. Sosyal medya paylaşımlarıyla, ani verdiği kararlarla ve yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında sık sık gündem olan Merve Boluğur, açıklamalarına bir yenisini ekledi. Boluğur, Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını söyledi. Açıklamayı gören sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi.
7. İbrahim Tatlıses'in eski eşi olarak tanıdığımız Ayşegül Yıldız, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Gökay Kalaycıoğlu ile ilginç bir sohbetin altına imza atan Ayşegül Yıldız "Benimle olmak yürek ister" dedi.
8. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialarla suçlanan sosyal medya fenomenlerinin şirketlerine kayyum atanmıştı. TMSF'nin yönettiği şirketlerin kapatılan e-ticaret sitelerindeki ürün satışlarının yeniden başlatılacağı açıklandı. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, bu kararla beraber Dilan ve Engin Polat çiftine ait franchise şubeleri de çalışma devam edecek.
9. Özge Özpirinçci eşi ve kızının babası Burak Yamantürk için bir doğum günü partisi düzenledi. Bu partiye birçok ünlü isim katılırken, çift aşka gelip romantik pozlar paylaştı.
10. Son dönemin en büyük dedikodularından biri Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasında yeni bir aşk başlamış olduğu. Ateşe Düştüm şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Mert Demir, Serenay Sarıkaya'nın ardından aşk iddialarına ilk kez cevap verdi.
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11. 2023 yılında birçok konser gerçekleştiren Melike Şahin'in lüks bir otelde gerçekleşecek olan yemekli konserinin fiyatı tartışma yarattı.
12. Milyonların severek takip ettiği 48 yaşındaki sevilen ismi Kobra Murat sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi üzdü.
13. Dünya Güzeli unvanına sahip olan ve ikinci kez annelik heyecanını yaşayan Azra Akın, hamileliğinin son dönemlerinde olduğunu gösteren fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kendi hayranlarını ve takipçilerini bu özel anlarıyla buluşturan Akın, karnı burnunda pozlarıyla dikkat çekti.
14. Ünlü televizyon dizisi "Aile"nin sevilen karakteri Serap'ı canlandıran başarılı oyuncu Selin Şekerci, dizideki karakterinin ölümünün ardından lokma döktürdü. Şekerci, karakterine ve izleyicilere bu şekilde veda etti.
15. Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yer aldığı Dünya Güzellerim Masada programında yine sosyal medyaya damga vuran anlar yaşandı. Dizi oyuncuları hakkında konuşulan 4. bölümde Mert Ramazan Demir'i gören Bülent Ersoy sinirlerine hakim olamazken, Yalı Çapkını hakkında verdi veriştirdi.
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16. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözü moraran ve hangi pozisyonun buna sebep olduğu tartışılan Icardi'nin yarasını eşi Wanda Nara elleriyle kapadı... Wanda Nara'nın makyaj müdahalesi sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.
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