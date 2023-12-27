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Hamile Olduğu İddia Edilen İpek Filiz Yazıcı'dan Merakları Giderecek Bir Cevap Geldi

Hamile Olduğu İddia Edilen İpek Filiz Yazıcı'dan Merakları Giderecek Bir Cevap Geldi

GNS
GNS - Onedio Editörü
27.12.2023 - 16:44

Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, güzelliği kadar başarılı oyunculuğuyla da ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. Müzisyen eşi Ufuk Beydemir'le romantik pozlarına hayran olduğumuz Yazıcı, hakkında çıkan hamilelik iddiaları konusunda merakları gideren bir açıklamada bulundu.

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Genç ve güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı'yı mutlaka görmüşsünüzdür.

Genç ve güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı'yı mutlaka görmüşsünüzdür.

Bir dönemlere damga vuran Netflix dizisi Aşk 101'de Işık karakterini canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı. Özellikle sosyal medyayı aktif kullanan Yazıcı, 1,2 milyon takipçiye sahip. Aynı zamanda bir influencer diyebiliriz kendisi için.

İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir uzun süre boyunca mutlu bir ilişki yaşadılar bildiğiniz gibi.

İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir uzun süre boyunca mutlu bir ilişki yaşadılar bildiğiniz gibi.

Ardından 2022 yılının Haziran ayında çit bu ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istedi. Ufuk Beydemir, Yazıcı'ya evlilik teklifi etti ve 'Evet' cevabını aldı. Paylaştıkları fotoğraflarla da nişanlandıklarını duyurdular.

22 Ekim 2022 tarihinde ise Roma'da evlenmişlerdi.

22 Ekim 2022 tarihinde ise Roma'da evlenmişlerdi.

Romantik düğün pozlarını sosyal medyada paylaşmıştı çift. Roma'da Kolezyom'un önünde verdikleri pozlarla herkesi etkilemişlerdi.

Sosyal medyada birlikte fotoğraflarıyla gören herkesi etkileyen ve romantizmlerine hayran bırakan çift, magazinde de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Özellikle İpek Filiz Yazıcı'nın hamile olduğu iddialarıyla...

Sosyal medyada birlikte fotoğraflarıyla gören herkesi etkileyen ve romantizmlerine hayran bırakan çift, magazinde de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Özellikle İpek Filiz Yazıcı'nın hamile olduğu iddialarıyla...

Espritüel yanlarıyla takipçiklerini bir hayli güldüren İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, TikTok videolarıyla da karşımıza çıkıyor.

Son dönemde hamilelik iddialarıyla gündeme gelen İpek Filiz Yazıcı, dün akşam katıldığı "Mutluyuz" galasında konuya açıklık getirdi.

Son dönemde hamilelik iddialarıyla gündeme gelen İpek Filiz Yazıcı, dün akşam katıldığı "Mutluyuz" galasında konuya açıklık getirdi.

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Mutluyuz filminin galasına katılan İpek Filiz Yazıcı, basın mensupları ile konuşurken hamilelik iddialarına da cevap verdi.

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Kilo alma sebebinin evliliğin çok güzel gitmesi olduğunu söyleyen Yazıcı, çocuk düşünmediğini ve hamile olmadığını ifade ederek son noktayı koydu.

Kilo alma sebebinin evliliğin çok güzel gitmesi olduğunu söyleyen Yazıcı, çocuk düşünmediğini ve hamile olmadığını ifade ederek son noktayı koydu.

'Evlilik çok güzel gidiyor. Güzel gittiği için böyle kilolar aldık biraz. Öyle bir durum yok, bir süre de düşünmüyoruz zaten.'

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