Hamile Olduğu İddia Edilen İpek Filiz Yazıcı'dan Merakları Giderecek Bir Cevap Geldi
Hamile Olduğu İddia Edilen İpek Filiz Yazıcı'dan Merakları Giderecek Bir Cevap Geldi
Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, güzelliği kadar başarılı oyunculuğuyla da ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. Müzisyen eşi Ufuk Beydemir'le romantik pozlarına hayran olduğumuz Yazıcı, hakkında çıkan hamilelik iddiaları konusunda merakları gideren bir açıklamada bulundu.
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Genç ve güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı'yı mutlaka görmüşsünüzdür.
İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir uzun süre boyunca mutlu bir ilişki yaşadılar bildiğiniz gibi.
22 Ekim 2022 tarihinde ise Roma'da evlenmişlerdi.
Sosyal medyada birlikte fotoğraflarıyla gören herkesi etkileyen ve romantizmlerine hayran bırakan çift, magazinde de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Özellikle İpek Filiz Yazıcı'nın hamile olduğu iddialarıyla...
Son dönemde hamilelik iddialarıyla gündeme gelen İpek Filiz Yazıcı, dün akşam katıldığı "Mutluyuz" galasında konuya açıklık getirdi.
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Kilo alma sebebinin evliliğin çok güzel gitmesi olduğunu söyleyen Yazıcı, çocuk düşünmediğini ve hamile olmadığını ifade ederek son noktayı koydu.
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