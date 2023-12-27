Melike Şahin'in Bir Otelde Vereceği Konserin Bilet Fiyatı Tartışma Yarattı!
Melike Şahin'in Bir Otelde Vereceği Konserin Bilet Fiyatı Tartışma Yarattı!
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2023'ün son haftasını da yavaş yavaş bitirirken yılbaşı etkinlikleri, konserleri de canlanmaya başladı. Ünlü isimler de çeşitli mekanlarda sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.
O isimlerden biri de bu yıl verdiği sayısız konserle ses getiren Melike Şahin. Ünlü isim beklenildiği gibi yılbaşı programlarında da yerini aldı.
Fakat bir otelde gerçekleşecek olan yemekli konserin fiyatı sosyal medyada tartışma yarattı.
Birçok kullanıcı bilet fiyatının çok fazla olduğunu belirtirken bazı kullanıcılar lüks bir otelde yemekli bir organizasyon olduğu için normal buldu.
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Denize sıfır otelde yemekli, eğlenceli ve sınırsız içkili rezervasyon yaptırdım 2 bin lira kişi başı.(konaklamasız) Bu kadının birkaç şarkısını biliyorum o k... Devamını Gör
Gerek yok ya neye vericem
Ağam bizimle eyleniii
😂😂😂😂😂
Bu kadın kim
O kadar da değil ya