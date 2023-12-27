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Melike Şahin'in Bir Otelde Vereceği Konserin Bilet Fiyatı Tartışma Yarattı!

Melike Şahin'in Bir Otelde Vereceği Konserin Bilet Fiyatı Tartışma Yarattı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
27.12.2023 - 09:16

2023 yılında birçok konser gerçekleştiren Melike Şahin'in lüks bir otelde gerçekleşecek olan yemekli konserinin fiyatı tartışma yarattı.

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2023'ün son haftasını da yavaş yavaş bitirirken yılbaşı etkinlikleri, konserleri de canlanmaya başladı. Ünlü isimler de çeşitli mekanlarda sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.

2023'ün son haftasını da yavaş yavaş bitirirken yılbaşı etkinlikleri, konserleri de canlanmaya başladı. Ünlü isimler de çeşitli mekanlarda sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.

O isimlerden biri de bu yıl verdiği sayısız konserle ses getiren Melike Şahin. Ünlü isim beklenildiği gibi yılbaşı programlarında da yerini aldı.

O isimlerden biri de bu yıl verdiği sayısız konserle ses getiren Melike Şahin. Ünlü isim beklenildiği gibi yılbaşı programlarında da yerini aldı.

Fakat bir otelde gerçekleşecek olan yemekli konserin fiyatı sosyal medyada tartışma yarattı.

Fakat bir otelde gerçekleşecek olan yemekli konserin fiyatı sosyal medyada tartışma yarattı.

Birçok kullanıcı bilet fiyatının çok fazla olduğunu belirtirken bazı kullanıcılar lüks bir otelde yemekli bir organizasyon olduğu için normal buldu.

Birçok kullanıcı bilet fiyatının çok fazla olduğunu belirtirken bazı kullanıcılar lüks bir otelde yemekli bir organizasyon olduğu için normal buldu.
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Konser detaylarına buradan bakabilirsiniz

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Z Vitamini

Denize sıfır otelde yemekli, eğlenceli ve sınırsız içkili rezervasyon yaptırdım 2 bin lira kişi başı.(konaklamasız) Bu kadının birkaç şarkısını biliyorum o k... Devamını Gör

Maximilian Wagner

Gerek yok ya neye vericem

Ao35

Ağam bizimle eyleniii

DR.D

😂😂😂😂😂

beriberi

Bu kadın kim

ketenhelva

O kadar da değil ya