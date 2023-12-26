Bir Dönemin Yıldızı Arzu Okay'ın Erotik Filmler Furyasından Kurtulma Hikayesi

Yıllar sonra Elif Türkölmez'in 'Oynadığınız filmlerin sadece bir kısmı erotik ama adınız sadece o filmlerle anılıyor.' sorusuna 'Aynı dönemde erotik filmlerde rol alan erkek oyunculara böyle bir damga vurulmadı. Benim filmlerimi çeken erkek yönetmenlerin çoğu filmlerde gerçek ismini kullanmadı. Kadınlar hep günah keçisi...' cevabını veriyor.