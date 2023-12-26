Bir Dönemin Yıldızı Arzu Okay'ın Erotik Filmler Furyasından Kurtulma Hikayesi
Bir Dönemin Yıldızı Arzu Okay'ın Erotik Filmler Furyasından Kurtulma Hikayesi
70'li yılların aranan yüzlerinden biri olan Arzu Okay'ın erotik film furyasına dahil olma ve kurtulma hikayesini derledik.
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Erotik filmlerin aranan yüzü olan ve bir döneme damgasını vuran "Sinema Güzeli" Arzu Okay'ın ismini duymuş, filmlerini de izlemişsinizdir.
Okay, 14 yaşında Yeşilçam dünyasına adımını atmış ve hatta ilk oyunculuk deneyimini Ayhan Işık'la "Ölünceye Kadar" filminde yaşamış.
Arzu Okay yine 14 yaşındayken fotoromanda Zeki Müren'le oynamış. Bazı gazeteler Arzu Okay ve Zeki Müren'in aşk yaşadığını haber yapmış.
Sinemanın güzel yüzlü aranan kızı onlarca filmde rol alsa da maddi olarak istediği karşılığı ne yazık ki bulamamış.
1970'lerin sonlarına doğru film sektörü buhranlı bir döneme girmiş ve büyük ekonomik sıkıntılar yaşanıyordu. Bu nedenle de yerli yapım seks komedisi türleri ortaya çıkmıştı.
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Tam da bu dönemde ekonomik nedenlerden dolayı bazı oyuncular bu sektörde yer almaya başlamıştı. İşte Arzu Okay da onlardan biriydi.
Kısa sürede erotik filmlerin aranan yüzü olmuştu. Çünkü o fiziğiyle ve tarif edilemez güzellikteki yüzüyle adından sık sık söz ettiriyordu. Çok fazla erotik filmde oynamasa da insanların gözünde seks yıldızıydı.
O kendini seks yıldızı olarak görmüyordu ve insanların onun sadece fiziğiyle ilgilenmesi, seks yıldızı olarak görmesi onu rahatsız ediyordu.
Ve bir gün “Arzu sen kendine haksızlık ediyorsun, artık yeter” diyerek eğitim görmek için Londra'ya gitti. Bir süre orada kaldıktan sonra Türkiye'ye dönerek son turnesine çıktı ve her şeyden elini ayağını çekti.
Seks yıldızı Arzu'yu öldürmeyi kafasına koyan Okay, bunu başardı ve iş hayatına atıldı. İstanbul'da 25 yaşında deri ticaretine başlayan Okay, şimdi işine Fransa'da devam ediyor.
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Ahmet Neidik’le evliliğinden ise Eda isminde ressam bir kızı var.
Türey Köse ile söyleşi yaptığı bir "Keşke'siz Bir Kadın" isimli kitabı da mevcut.
Arzu Okay'ın en son bulabildiğimiz son hali de bu şekilde.
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off yaşlanmak korkunç, ne güzel kadın ne kadar yaşlanmış... inş genç ölürüm veya estetik olacak kadar param olur.
Ölünceye Kadar filmini izlemiştim orda nasıl 14 yaşında olabilir aynı şekilde rahmetli Zeki Müren'le olan fotolarında da. Bu işte bir terslik var hesap yanlı... Devamını Gör