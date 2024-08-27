27 Ağustos Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
27 Ağustos Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 27 Ağustos Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Geçtiğimiz günlerde çeşitli suçlardan dolayı tutuklanan Telegram CEO'su Pavel Durov'un kız arkadaşı olduğu iddia edilen ünlü Twitch yayıncısı Julia Vavilova'nın kasıtlı bir şekilde Durov'u tutuklattığı öne sürüldü.
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NOW TV Ana Haber spikeri Gülbin Tosun'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Twitter hesabından yazdıkları nedeniyle ekrandan çekildiği iddiası için Yavaş cephesinden ilk açıklama geldi.
Ankara’da bir ev sahibi, evini aylık 7 gram altın olarak kiraya çıkardı. Tüm yasaların kiracıyı korumak için olduğunu söyleyen uyanık ev sahibi, altın ile kira alarak enflasyon karşısında önlem aldığını ifade etti.
Tekstil sektöründe 28 yıldır faaliyet gösteren Gaziantep merkezli halı üreticisi Arka Halı ve İplik Sanayi Anonim Şirketi iflasın eşiğine geldi. Şirket ödenemeyen borçları için konkordato talep edildi.
Avrupa Yakası'ndaki rolüyle akıllarımıza kazanan usta oyuncu Levent Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmenliği'ne atandı.
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Adabımuaşeret derslerinin okullarda imamlar tarafından verileceği iddiasına yanıt geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), okullarda öğretmenler dışında kimsenin ders vermesinin söz konusu olmadığını duyurdu.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube üzerinden yaptığı yayında toplam 1.2 milyar Euro’luk verdi borcu ertelenen İstanbul Havaalanı işletmecisi İGA’ya tepki gösterdi. Özdemir, vergi borcunun ertelenmesi için “Devlet tatlışko bir hareket yapmış” ifadelerini kullandı.
Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri, Edirne’den Avrupa’ya kaçmak isteyen 5 kaçak göçmen ve Makedonyalı insan kaçakçısını yakaladı. Kaçak göçmenler, ekiplerin şüphe üzerine takibe aldıkları kamyonetin gizli bölmesinde yer alıyorlardı.
ABD Atlanta’da, Delta Havayolları’na ait Boeing 757 marka uçağın bakımı sırasında tekerinde patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrasında 2 bakım görevlisi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 7 gün önce kaybolan ve kendisinden hiçbir haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Didem Arslan'la Vazgeçme programının muhabiri Büşra Seyis, küçük kızın son görüldüğü bölgeye giderek arkadaşlarından bilgi aldı.
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Ukrayna, Rusya’ya bağlık Kursk bölgesinde 3 haftadır operasyonlarını sürdürürken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi bugün bölgede bulunan nükleer tesiste incelemelerde bulundu. Grossi’nin tesiste bulunduğu sırada füze saldırısı sirenlerinin çaldığı öğrenildi. Başkan Grossi, bölgede nükleer facia tehlikesi olduğunu söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, FED’in düzenlediği sempozyuma katılmak için ABD’ye gitti. Karahan’ın, sempozyum sırasında taktığı kovboy şapkalı paylaşım ise kısa sürede sosyal medyadan silindi.
Meteoroloji Mühendisi Kutay Mıhlıardıç’ın yaptığı paylaşıma göre, bu hafta Karadeniz’de oluşan hava kütlelerinin İstanbul’da kasırgaya dönme olasılığının yüzde 17 olduğu yer aldı. Meteoroloji uzmanı, hasta sonu resmi kanalların yapacağı hava uyarılarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Gazeteci Nagehan Alçı, katıldığı bir televizyon programında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un “Mehmet Şimşek istifa etti” iddiası için “en büyük vatan hainliği” açıklamasında bulunmuştu. Engiyurt, Nagehan Alçı için “müptezel, çukur bir tip” ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunun play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a elendi. Temsilcimiz, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında da rakibine evinde 1-0 yenilerek Devler Ligi hayalini noktaladı.
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçta 3-2 mağlup olduğu Young Boys’a sahasında 1-0 kaybederek Devler Ligi’ne katılma hakkı elde edemedi. Galatasaray’da kaptan Muslera, golden sonra sevinen rakip oyuncuya çelme taktığı için direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
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