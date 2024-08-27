Ev Sahibinin Enflasyon Çözümü: Gram Altın ile Kira!
Ev Sahibinin Enflasyon Çözümü: Gram Altın ile Kira!
Ankara’da bir ev sahibi, evini aylık 7 gram altın olarak kiraya çıkardı. Tüm yasaların kiracıyı korumak için olduğunu söyleyen uyanık ev sahibi, altın ile kira alarak enflasyon karşısında önlem aldığını ifade etti.
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Türkiye’de ekonomik anlamdaki öngörememezlik sebebiyle ev sahipleri ve kiracılar sık sık karşı karşıya geliyordu.
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Ankara’da bir ev sahibi, hükümetin uyguladığı “yüzde 25 zam” kararının da iptal edilmesi sonrasında ilginç bir yönteme başvurdu.
Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü Ali Duman, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan evine aylık 7 gram altın kira istiyor.
Yıllık kirası 84 gram altına denk gelen ev için 500 dolar da depozito talep ediliyor.
Prof. Dr. Duman, bu yönteme kötü niyetli kiracılardan kurtulmak için başvurduğunu söyledi.
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“Ben yıllar önce evimi 1500 liraya bir memura kiraya verdiğimde onun maaşı 7 bin 500 lira civarındaydı. Kira 1 yıl boyunca 1500'de kalmaya devam ederken bu memur arkadaşımızın maaşı ocak ve temmuz aldığı zamlarla yaklaşık 12 bin liraya geldi. Böylece kira, maaşının 8'de 1'ine denk geldi. O sene hükümet yüzde 25 kira artışı olacağını söyleyince bizim kiramız 1800 lirada kaldı. Normal şartlarda 35 bin liranın 5'te 1'i 6 bin 500-7 bin olurken kira 2 bin 500 lirada kaldı ve siz bunu artıramadınız.”
“Hükümet yüzde 25'lik artışlara son verdiğinde artık sizin kiranızı yüzde 300 ya da 400 artırmanız gerekiyordu ki, 2 senelik kaybınızı telafi edebilesiniz ama bu da mümkün olmuyor.”
“Her ayın 15'i geldiğinde kapalı çarşıda gram altın kaç liraysa 7 gram altını onunla çarparak kira belirlenmiş olsun. Böylece benim aylık enflasyondan kaybım olmasın. “
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