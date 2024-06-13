Bağcılar'da 8 Bin TL'ye Bulduğu Kiralık Ev Cezaevi Çıktı: ''Gençlere Ev Beğendirmek Zor...''
Bağcılar'da 8 Bin TL'ye Bulduğu Kiralık Ev Cezaevi Çıktı: ''Gençlere Ev Beğendirmek Zor...''
İstanbul'da kiralar aldı başını gitti biliyorsunuz ki. Beylikdüzü'nden Sancaktepe'ye kadar uyguna ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Vatandaşlar 8-9 bin TL'ye ev bulduklarında öpüp başına koyacaklar neredeyse. Bağcılar'da da bir vatandaş 8 bin TL'ye bulduğu evi hem kendi gezdi hem de takipçilerine gezdirdi. Buyrun ev nasılmış bir de birlikte bakalım...
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Ev demeye bin şahit gerekiyor.
Cezaevini ve koğuş kapısını andıran demirler farklı bir hava katmamış mı sizce de?
Elektrik ve doğalgazın bile bulunmadığını anlatan vatandaş ev sahibine durumu sorduğunda 'O da ne?' yanıtını almış.
Mutfakta bulunan tezgah ve lavabo düştü düşecek gibi duruyor.
Kimine göre sığınağı kimine göre de tavuk kümesini andıran tuvalet ise izleyenlerden tam not aldı 👀
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻
Duruma isyan edenler mi dersiniz, 'Kirası gayet makul' diyenler mi.
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