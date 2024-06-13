Bağcılar'da 8 Bin TL'ye Bulduğu Kiralık Ev Cezaevi Çıktı: ''Gençlere Ev Beğendirmek Zor...''

İstanbul'da kiralar aldı başını gitti biliyorsunuz ki. Beylikdüzü'nden Sancaktepe'ye kadar uyguna ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Vatandaşlar 8-9 bin TL'ye ev bulduklarında öpüp başına koyacaklar neredeyse. Bağcılar'da da bir vatandaş 8 bin TL'ye bulduğu evi hem kendi gezdi hem de takipçilerine gezdirdi. Buyrun ev nasılmış bir de birlikte bakalım...