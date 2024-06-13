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Bağcılar'da 8 Bin TL'ye Bulduğu Kiralık Ev Cezaevi Çıktı: ''Gençlere Ev Beğendirmek Zor...''

Bağcılar'da 8 Bin TL'ye Bulduğu Kiralık Ev Cezaevi Çıktı: ''Gençlere Ev Beğendirmek Zor...''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 11:51 Son Güncelleme: 13.06.2024 - 12:02

İstanbul'da kiralar aldı başını gitti biliyorsunuz ki. Beylikdüzü'nden Sancaktepe'ye kadar uyguna ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Vatandaşlar 8-9 bin TL'ye ev bulduklarında öpüp başına koyacaklar neredeyse. Bağcılar'da da bir vatandaş 8 bin TL'ye bulduğu evi hem kendi gezdi hem de takipçilerine gezdirdi. Buyrun ev nasılmış bir de birlikte bakalım...

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Ev demeye bin şahit gerekiyor.

Ev demeye bin şahit gerekiyor.

Ev sahibinin 'kirası 8 bin TL' dediği ev bodrum katta bulunuyor. Atılmamış çöpler ve kullanılamaz hale gelmiş eşyaların bulunduğu daire adete hücre evini, hapishaneyi andırıyor.

Cezaevini ve koğuş kapısını andıran demirler farklı bir hava katmamış mı sizce de?

Cezaevini ve koğuş kapısını andıran demirler farklı bir hava katmamış mı sizce de?

Espirili bir dille evi gezdiren vatandaş, ev sahibine sorduğu sorular karşısında aldığı yanıtlarla da güldürdü.

Elektrik ve doğalgazın bile bulunmadığını anlatan vatandaş ev sahibine durumu sorduğunda 'O da ne?' yanıtını almış.

Elektrik ve doğalgazın bile bulunmadığını anlatan vatandaş ev sahibine durumu sorduğunda 'O da ne?' yanıtını almış.

Evin mutfağı ve tuvaleti ise başka detaylarla süslü.

Mutfakta bulunan tezgah ve lavabo düştü düşecek gibi duruyor.

Mutfakta bulunan tezgah ve lavabo düştü düşecek gibi duruyor.

Mutfak ve salonun yanı sıra evin tuvaleti de görülmeye değer. Videodan gördüğümüz kadarıyla tuvalete de eğilerek girmek gerekiyor.

Kimine göre sığınağı kimine göre de tavuk kümesini andıran tuvalet ise izleyenlerden tam not aldı 👀

Kimine göre sığınağı kimine göre de tavuk kümesini andıran tuvalet ise izleyenlerden tam not aldı 👀

Videonun sosyal medyada dolaşıma girmesiyle yorumlar da peş peşe geldi haliyle.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Duruma isyan edenler mi dersiniz, 'Kirası gayet makul' diyenler mi.

Duruma isyan edenler mi dersiniz, 'Kirası gayet makul' diyenler mi.
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