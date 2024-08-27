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DMM'den Açıklama Geldi: İmamlar Okullarda Ders mi Verecek?

DMM'den Açıklama Geldi: İmamlar Okullarda Ders mi Verecek?

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 18:25

Adabımuaşeret derslerinin okullarda imamlar tarafından verileceği iddiasına yanıt geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), okullarda öğretmenler dışında kimsenin ders vermesinin söz konusu olmadığını duyurdu. 

Kaynak: DMM

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Cumhuriyet Gazetesi, dinsel kavramların ağırlıkta olduğu “adabımuaşeret” dersleri için okullarda imamların ders vereceğini iddia etmişti.

Cumhuriyet Gazetesi, dinsel kavramların ağırlıkta olduğu “adabımuaşeret” dersleri için okullarda imamların ders vereceğini iddia etmişti.

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Gündem olan iddia için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Gündem olan iddia için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir" ifadeleri kullandı..

DMM'den yapılan açıklamada, "Öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir" ifadeleri kullandı..

Açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı: 👇

Açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı: 👇

'Öğretmenlik alanları ders atama ve okutma esasları, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kurul kararı ile onaylanarak yayımlanmıştır. İlgili kurul kararına göre; adabımuaşeret dersi bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.'

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