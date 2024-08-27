DMM'den Açıklama Geldi: İmamlar Okullarda Ders mi Verecek?
DMM'den Açıklama Geldi: İmamlar Okullarda Ders mi Verecek?
Adabımuaşeret derslerinin okullarda imamlar tarafından verileceği iddiasına yanıt geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), okullarda öğretmenler dışında kimsenin ders vermesinin söz konusu olmadığını duyurdu.
Kaynak: DMM
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Cumhuriyet Gazetesi, dinsel kavramların ağırlıkta olduğu “adabımuaşeret” dersleri için okullarda imamların ders vereceğini iddia etmişti.
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Gündem olan iddia için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.
DMM'den yapılan açıklamada, "Öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir" ifadeleri kullandı..
Açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı: 👇
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